شكرا لقرائتكم فوزى الحناوى: ليست موظفا ومخدتش مليم من سموحة ووقعت 5 سنوات للاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد فوزى الحناوى لاعب فريق الاتحاد السكندرى، والذى وقع للفريق مؤخرا أنه عندما رحل من سموحة، رحل دون أزمات أو مشاكل، بعقد جلسة مع أحمد سامى المدير الفنى للفريق، وشرح له أنه لاعب حر .

وقال الحناوى فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه لم يتقاضِ أى أموال من الفريق ولم يحصل على ملابس الموسم الجديد، وطلبت اللعب كأساسى أو الرحيل، قائلا: "مخدتش مليم من سموحة، ولا لبس جديد، وبالبلدى كده زهقت من القعدة على الدكة"، إلا أن المدير الفنى قال لى بالحرف الواحد لن أستطيع منحك الثقة فى اللعب أساسيا وعليك الاجتهاد فى التدرييات، فقمت بوداع زملائى بالفريق، وذهبت بكل احترام لرئيس نادى الاتحاد السكندرى محمد مصيلحى، وعرضت عليه أن ألعب للفريق السكندرى، وتأكد من سلامة جميع الإجراءات قبل التوقيع ومن سلامة موقفى، ووقعت بالفعل 5 سنوات .

وأضاف لاعب الأهلى السابق: "احترم مسئولو سموحة ولى معهم ذكريات جميلة، وكذلك النادى الأهلى، ولكن أنا لاعب دولى وأعشق اللعب للأندية الجماهيرية واللعب تحت ضغط، فالحناوى ليس بالموظف أو أن يوقع للأندية من أجل الأموال لذلك انتقلت لنادى الاتحاد صاحب الشعبية الكبيرة، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن حسام حسن ومحمد مصيلحى وجماهير سيد البلد وأن أكون عند حسن ظنهم بى وموقفى السليم شاهد عليه وكيلى السابق احمد يحيى والذى اتصل به رئيس الاتحاد السكندرى لضمان سلامة موقفى قبل التوقيع للاتحاد .