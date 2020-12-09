شكرا لقرائتكم الأهلى يضع لاعبين "بديلين" حال الفشل في التعاقد مع سيرينو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع مسئولو النادى الأهلى بديلين لتدعيم هجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حال فشل التعاقد مع الأورجويانى جاستن سيرينو مهاجم صن داونز الجنوب افريقي، ووضعت إدارة الأهلى لابا كودجا مهاجم العين الإماراتى ووالتر بواليا هداف الجونة كأفضل بديلين حال عدم النجاح فى انهاء صفقة سيرينو الذى يعد المطلوب رقم واحد من الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلي.

ويتصدر ملف المهاجم الجديد مناقشات الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى مع لجنة التخطيط بناديه فى ظل وجود رغبة بالتعاقد مع مهاجم أجنبى جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم هجوم الفريق فى الموسم الجديدن ولازالت مفاوضات الأهلى من الأورجوانى جاستن سيرينو نجم صن داونز الجنوب أفريقى مستمرة رغم غلق باب القيد المحلى، وتُخطط إدارة الأهلى لضم اللاعب خلال الميركاتو الشتوى المقبل، المقرر انطلاقه نهاية شهر يناير المقبل ومن ثم قيده فى أفريقيا ليستطيع المشاركة مع الفريق الأحمر فى كأس العالم للأندية باليابان المقرر اقامته فى الفترة من 1 فبراير إلى 11 فبراير المقبل.

وتوصل الأهلى لاتفاق مع سيرينو ووكيله وكذلك مع ناديه صن داونز، والذى رفض بيع اللاعب للأهلى خلال فترة الانتقالات المنقضية بسبب الحاجة لخدماته من ناحية ولعدم التوصل لاتفاق مادى وقتها من ناحية أخرىن حيث أشترط صن داونز الحصول على 5 ملايين دولار لبيع اللاع فى الوقت الذى عرضت الإدارة الحمراء 2 مليون دولار فقط.