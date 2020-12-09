شكرا لقرائتكم منتخب مالى تتوج ببطولة كأس الأمم الأفريقية لناشئى كرة السلة دون 18 عاما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توج منتخب مالى ببطولة كأس الأمم الأفريقية لناشئى كرة السلة دون 18 عاما، بعد فوزه على نظيره السنغال 82/80 فى المباراة النهائية للبطولة، التى جرت بصالة 3 بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي.

حفلت المباراة بالإثارة والمتعة حتى الثانية الأخيرة، تقدم المنتخب السنغالى فى شوط اللقاء الأول 38/36، وقلب منتخب مالى الأوضاع فى الفترة الثالثة ونجح فى تسجيل 31 نقطة مقابل مقابل 18 لمنتخب السنغال الذى كافح فى الفترة الرابعة حتى الثانية الأخيرة، لكن منتخب مالى استطاع التتويج باللقب، بعد تأهل المنتخبين لكأس العالم.

وحسم منتخب مصر، المركز الثالث بعد فوزه على غينيا فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، .وتوجت مصر بالبطولة على مستوى الناشئات، بالفوز على منتخب مالى 68/63، فى المباراة النهائية للبطولة

واستضافت مصر البطولة الأفريقية لناشئى وناشئات كرة السلة فى الفترة من الثالث وحتى التاسع من الشهر الجاري، وتولى محمد فتحى وخالد القوصى عضوى مجلس إدارة اتحاد المصرى لكرة السلة، إدارة تنظيم البطولة.