شكرا لقرائتكم أشرف صبحى: تتويج منتخب مصر للناشئات ببطولة أفريقيا إنجاز كبير للسلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن تتويج منتخب مصر للناشئات ببطولة أفريقيا لكرة السلة تحت 18 سنة بعد الفوز على منتخب مالى فى نهائى البطولة التى أقيمت بإستاد القاهرة الدولى يعد إنجازا كبيراً لكرة السلة المصرية خاصة فى ضوء تأهلهم إلى نهائيات كأس العالم.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفى لوزير الشباب والرياضة مع الدكتور مجدى أبو فريخه رئيس الاتحاد المصرى لكرة السلة لتهنئته وجميع اللاعبات والجهاز الفنى والإدارى للمنتخب المصرى بهذا الإنجاز، مشيراً إلى سعادته بالأداء المشرف والبطولى للمنتخب المصرى وفوزه على أحد المنتخبات الكبيرة فى كرة السلة الإفريقية وهو المنتخب المالى وتأهل المنتخب المصرى لنهائيات كأس العالم للمرة الرابعة فى تاريخ ناشئات مصر.

ويعد هذا اللقب الافريقى هو الثانى لمنتخب مصر فى تاريخ منافسات بطولة أفريقيا تحت 18 سنة، وكان اللقب الأول للفراعنة قد تحقق فى نسخة 2010

وتوج ناشئات مصر دون 18 عاما ببطولة أفريقيا، بالفوز على منتخب مالى 68/63، فى المباراة النهائية للبطولة، بعد مباراة ملحمية، إذ نجحن فى الخروج بالشوط الأول بنتيجة 34/33، وواصلن التفوق فى الفترة الثالثة، وعادل منتخب مالى الكفة وتقدم فى بعض أوقات الفترة الرابعة، لكن ناشئات مصر نجحن فى اللحظات الأخيرة من حسم الأمور لصالحهن 68/63 ليتوجن باللقب.