شكرا لقرائتكم اللجنة المؤقتة بالزمالك تعقد اجتماعا لمناقشة بعض القرارات المهمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعقد اللجنة المؤقتة التى تدير نادى الزمالك بقيادة المستشار أحمد البكرى اجتماعا لمجلس الادارة فى الوقت الحالي، لمناقشة العديد من القرارات الهامة فى مقدمتها القرارات التى تخص فريق الكرة مثل صرف مستحقات اللاعبين المتأخرة.

وخاض فريق الكرة الأول بنادى الزمالك مرانا قويا اليوم فى اطار استعدادات الفريق لمباراة المقاولون العرب المقرر اقامتها السبت المقبل فى الأسبوع الأول من الدورى.

وقام لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بذبح عجل على هامش المران اليوم بملعب عبداللطيف أبو رجيلة وذلك تباركا قبل انطلاق الموسم الجديد، وحرص اللاعبون أن يتم تقسيم العجل على عمال النادي.

كما حرص عمرو عبدالسلام مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على وضع برنامج تأهيلى للثلاثى محمود عبدالرحيم "جنش" ومحمد أبوجبل ومحمد عواد، وجاءت الفقرة التأهيلية قوية، أعقبها بعض الأمور الفنية.

وعقب ذلك شارك الثلاثى فى الفقرات الفنية بصحبة اللاعبين، وظهروا بشكل قوى وجاهزية للفترة المقبلة.

وفى سياق مختلف وضع الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك برنامجا تأهيليا خاصا للمدافع محمد عبدالغني، وذلك على هامش المران اليوم بملعب عبداللطيف أبو رجيلة، وفضل الجهاز الفنى اكتفاء اللاعب بهذا البرنامج خلال مران اليوم، لرفع معدل اللياقة لديه، كذلك آداء بعض التدريبات التأهيلية والبدنية بجيمانيزيوم النادي، ومن المقرر أن ينتظم عبدالغنى بشكل طبيعى مع زملائه غدا، فى التدريبات الجماعية.

كما انتظم محمود حمدى "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فى التدريبات الجماعية اليوم بملعب عبداللطيف أبورجيلة، جاء ذلك عقب حصوله على راحة خلال التدريبات السابقة بقرار من باتشيكو المدير الفنى للفريق، وظهر اللاعب بشكل قوى وجاهزية فنية، استعدادا للفترة المقبلة.

فيما أكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى بالفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، أن نتيجة المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا، والتى خضع لها المهاجم عمر السعيد، جاءت سلبية.

وأضاف أسامة فى تصريحاته للموقع الرسمى لنادى الزمالك أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية أخرى للاطمئنان عليه ومن ثم سينتظم بعدها فى التدريبات الجماعية بشكل طبيعى .

فيما أدى محمد أشرف "روقا" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، حصة تأهيلية بملعب عبداللطيف أبورجيلة، ضمن البرنامج العلاجى والتجهيزى الموضوع للاعب للتعافى والعودة للمشاركة فى التدريبات، وأدى اللاعب تدريبات بالركض حول الملعب، كذلك بعض الأمور التأهيلية والبدنية الأخرى، وذلك تحت إشراف الجهاز الطبى للفريق بقيادة محمد أسامة.