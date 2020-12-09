شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل ناجح لاتفاقية التعاون مع الدوري الإسرائيلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت مساء أمس الثلاثاء، الزيارة التي قام بها وفد رابطة الدوري الإسرائيلي إلى الدولة، برئاسة إيريز خلفون، رئيس الرابطة الإسرائيلية المحترفة، وعضوية نيكولاس ليف المدير التنفيذي، وموتي برونشتين مسؤول العلاقات التجارية والتسويق استغرقت 3 أيام، وشهدت عقد سلسلة اجتماعات وورش عمل نظمتها رابطة المحترفين الإماراتية، في إطار تفعيل علاقة الشراكة مع الجانب الإسرائيلي، وناقشت العديد من الأمور التسويقية والتقنية والفنية بين الجانبين، وقدم الضيوف شرحاً تعريفياً عن دوري المحترفين، الذي يتكون من 14 فريقاً بخلاف 16 فريقاً تشكل دوري الدرجة الأولى، بالإضافة لكل ما يتعلق بالرابطة الإسرائيلية، من تسويق ورعاية وغيرها.

حضر فعاليات ورش العمل مع الوفد الإسرائيلي كلٌّ من عبدالله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين، وسعيد عبيد الكعبي، وجواهر عبدالعزيز السويدي عضوَي مجلس إدارة الرابطة، ود. خالد محمد عبدالله مستشار تطوير الأعمال.

وأشاد الوفد الإسرائيلي بالتطور الكبير في المنظومة الاحترافية الإماراتية، خاصة النجاحات التي وصفوها بالكبيرة، سواء في التسويق والرعاية والشراكات، أو في تفوق الرابطة بنظام التراخيص الآسيوي الذي يضاهي المعايير الأوروبية، وجعل الدوري الإماراتي ضمن صدارة الدوريات المحترفة بالقارة في معايير تراخيص الأندية، بخلاف التطوير في الجوانب الفنية والتقنية المستمرة في الكرة الإماراتية بشكل عام.

وتعتبر الزيارة بداية للتفعيل الرسمي لاتفاقية الشراكة بين الجانبين، والتي هدفت لتبادل الخبرات، وعرض الإنجازات والنجاحات التي تحققت، وعززت الاجتماعات وورش العمل التي عقدت على مدار اليومين الماضيين النقاشات المثمرة في مختلف المجالات ذات العلاقة بكرة القدم وبالدوري المحترف.

ومن جانبه، أعرب الجنيبي عن سعادته بتلك الزيارة التي تمثل بداية مرحلة جديدة من التعاون في المجال الرياضي وتحديداً في كرة القدم، وبحث تطويرها بالشكل الذي يخدم البلدين، مؤكداً أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها فتحت الباب لمزيد من فرص التواصل، ليس فقط على مستوى الأحداث والفعاليات، بل أيضاً على مستوى العلاقات الرياضية، وبناء جسور العلاقات المشتركة، خاصة فيما يتعلق بالشراكات والأندية، وفتح آفاق جديدة للمستقبل الرياضي.

ورحب الجنيبي بالوفد الإسرائيلي، وقال: «سعداء ببدء الشراكة مع الجانب الإسرائيلي، وهدفنا هو تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات في مجال كرة القدم المحترفة، وقد شهدت ورش العمل جهوداً كبيرة من أجل نجاح تلك الأهداف، خاصة أن هذه الزيارة لها فوائد عديدة وجوانب من التعاون على المدى القريب والبعيد، تم التطرق إليها خلال الاجتماعات التي عقدت بين الطرفين».

ولفت الجنيبي إلى أن الإمارات أرض التسامح والإنسانية، وترحب بجميع جنسيات ودول العالم على أرضها، كما أن حضور الوفد الإسرائيلي الكروي لأول مرة وعقد ورش عمل ثنائية، حققا فوائد مشتركة عديدة، ستكون بداية انطلاقة حقيقية في المستقبل، وأضاف، «الإمارات تمثل قبلة العالم في شتى المجالات، وبالتالي نحن نسعى لتعزيز هذا المفهوم أيضاً في كرة القدم والدوري المحترف؛ حيث تربطنا علاقات قوية مع أغلب الدول، ويعد تفعيل الشراكات وتبادل الخبرات من أهم سبل الارتقاء بالمنظومة المحترفة».

من جهته، أشاد إيريز خلفون رئيس رابطة الدوري الإسرائيلي، بما شاهده على أرض الواقع خلال تلك الزيارة، من نجاحات بارزة لعمل الرابطة الإماراتية، وكافة اللجان التابعة لها، لاسيما بعد الاطلاع على المشاريع المختلفة سواء الفنية والإدارية أو التنظيمية والتسويقية، وقال: «سعداء بهذه الزيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة، ونشكر رابطة المحترفين الإماراتية على حفاوة الاستقبال، والاهتمام الكبير بالتعاون معنا في كافة المجالات، ومن المؤكد أن توقيع الاتفاقية ثم بدء تفعيلها بهذه السرعة والوتيرة، سيصبان في مصلحة الطرفين، في ظل التطور الذي تعيشه كرة القدم الإماراتية عبر بوابة دوري المحترفين».

وأوضح أن الزيارة كان لها مردود إيجابي وبشكل سريع من أجل بناء جسر بين كرة القدم الإسرائيلية وكرة القدم في الإمارات، وقال: «لدينا طموحات كبيرة نسعى لتحقيقها في هذا التعاون المشترك، لقد اطلعنا على الكثير من النجاحات في التجربة الإماراتية، وما حدث خلال ورش العمل المكثفة هو مجرد بداية لتعاون حقيقي مستقبلاً».