شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يهنئ ناشئات السلة على التتويج ببطولة أفريقيا والتأهل لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن تتويج منتخب مصر للناشئات ببطولة أفريقيا لكرة السلة تحت 18 سنة بعد الفوز على منتخب مالي في نهائي البطولة التي أقيمت بإستاد القاهرة الدولى يعد إنجازا كبيراً لكرة السلة المصرية خاصة في ضوء تأهلهم إلى نهائيات كأس العالم، جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفى لوزير الشباب والرياضة مع الدكتور مجدى أبو فريخه رئيس الاتحاد المصرى لكرة السلة لتهنئته وجميع اللاعبات والجهاز الفني والإدارى للمنتخب المصرى بهذا الإنجاز.

مشيراً إلى سعادته بالأداء المشرف والبطولى للمنتخب المصرى وفوزه على أحد المنتخبات الكبيرة في كرة السلة الإفريقية وهو المنتخب المالى وتأهل المنتخب المصرى لنهائيات كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخ ناشئات مصر.

ويعد هذا اللقب الافريقي هو الثاني لمنتخب مصر في تاريخ منافسات بطولة أفريقيا تحت 18 سنة، وكان اللقب الأول للفراعنة قد تحقق في نسخة 2010

وتوج ناشئات مصر دون 18 عاما ببطولة أفريقيا، بالفوز على منتخب مالي 68/63، في المباراة النهائية للبطولة ، بعد مباراة ملحمية، إذ نجحن في الخروج بالشوط الأول بنتيجة 34/33، وواصلن التفوق في الفترة الثالثة، وعادل منتخب مالي الكفة وتقدم في بعض أوقات الفترة الرابعة، لكن ناشئات مصر نجحن في اللحظات الأخيرة من حسم الأمور لصالحهن 68/63 ليتوجن باللقب.