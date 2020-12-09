شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر في ندوة الخليج 365 .. الزمالك مالوش حق في ادعاء المظلومية ..ميزة الأهلي أنه باصص في ورقته.. هذا موقفي من السخرية مني . لن أخوض أى انتخابات الا رئيس.. لهذا اعتذرت للجماهير الحمراء والعميد أفضل مدرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد الإعلامى سيف زاهر مقدم برنامج ملعب أون تايم على اتهام محاولته إرضاء جميع الأطراف وعدم اتخاذ مواقف صريحة وواضحة، وقال سيف زاهر خلال استضافته فى ندوة الخليج 365 :"هذا اتهام ليس فى محله فكان لنا مواقف واضحة ضد إدارة الأهلى والزمالك وانتقدناهم فى مواقف كثيرة كما أشدنا بهم في مواقف أخري..العمل بمنهجية أوقات بيزعل الجماهير ولكننا نقف على مسافة واحدة من الجميع فنحن لا نعمل فى قناة فئوية تدافع طوال الوقت، المهم أن يكون لديك ميزان واحد تجاه كل الملفات والموضوعات".

سيف زاهر يرد على ادعاء الزمالك المظلومية

أكد الإعلامي سيف زاهر أن الزمالك ليس له أى حق فى ادعاء المظلومية، مؤكداً أن الزمالك يحصل على حقه بشكل جيد خاصة على المستوى الإعلامى والصحفى، وقال سيف زاهر: "ما يميز الأهلى أنه باصص فى ورقته ويركز مع نفسه ويصحح أخطائه ويبحث عن البطولات ولذلك فهو فى ريادة الأندية على مستوى البطولات والألقاب".

سيف زاهر يعلق على السخرية منه في الكوميكسات

أكد سيف زاهر أن الكوميكسات التي يصنعها رواد السوشيال ميديا تسعده مؤكداً ان هذا الامر يدل على أنه يحظى بنسبة مشاهدة عالية، وقال سيف زاهر:"لا يوجد أي مشكلة مع من يجبني ومع من يكرهني وأرد على من ينتقدني بإيموشن ضحك"

وتابع سيف زاهر :"أنا غير حيادى فى حياتى الشخصية معلقاً: "باكل أكل معين وليا أصحاب معينين ولست حيادياً كما يؤكد البعض".

سيف زاهر يعلنها لن أخوض أي انتخابات إلا على منصب الرئيس

تحدث الإعلامي الرياضي، سيف زاهر، عن عودته لاتحاد الكرة المصري، قائلًا: "ممكن أراجع نفسى في العودة لاتحاد الكرة، ولن أخوض أي انتخابات إلا على منصب الرئيس".

وأضاف سيف زاهر: "عمرى ما هرجع اتحاد الكرة غير رئيس، ولن أخوض المنافسة حال وجود أحمد شوبير أو هاني أبو ريدة.. سأترك الساحة لهما ".

وأكد سيف زاهر أنه لن يترشح في أي انتخابات مقبلة إلا على مقعد الرئيس مؤكدًا أنه يتعرض لضغوط كبيرة للترشح في انتخابات نادي الصيد المقبلة، وقال سيف زاهر: "بنسبة كبيرة سأترشح على مقعد رئاسة الصيد ولن أترشح في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة ولكن حال تغيير موقفي من المحتمل أن أترشح في انتخابات اتحاد الكرة على مقعد الرئيس بداية من الولاية بعد المقبلة، ولكني لن أترشح أمام أي من الثنائي هاني أبو ريدة أو أحمد شوبير.

سيف زاهر يتوقع فوز الخطيب برئاسة الأهلي

قال سيف زاهر، أن محمود الخطيب، هو رئيس النادى الأهلى القادم، إلا إذا ما قرر عدم خوضها، مشيرًا إلى أن تتويج الأهلى بدورى أبطال إفريقيا ساهم فى ارتفاع أسهمه.

وأضاف أن "أداء محمد فضل أبهرنى فى الفترة الأخيرة، ولكنه مطالب بالالتزام وكثير من الهدوء والصمت.. أدائه فى البطولة الأفريقية أكثر من رائع، وكذلك فى الدوري المصرى"، مستطردًا: "لو كنت مكان فضل في أزمة كهربا، كنت هطنش، ولم أكن سأتصرف كما تصرف فضل".

وعن التسريبات الأخيرة المتعلقة ببعض أعضاء اتحاد الكرة المصرى، قال: "بكره التسريبات وأرفضها، وأتجنب سماعها.. وما يقال في الغرف المغلقة مختلف عما يعلن في التليفزيون".

سيف زاهر يعلن عن المذيع الذي يحرص على مشاهدته

رد الإعلامى الرياضى، سيف زاهر، على سؤال "إذا ما كان جالسًا أمام التلفاز في نفس توقيت خروج إبراهيم فايق وأحمد شوبير وخالد الغندور على الهواء.. من سيشاهد؟".

وقال سيف زاهر:"هتفرج على أحمد شوبير"، وأوضح زاهر، أن لاعبي الأهلي والزمالك في الملعب أقوى من الحكام.

سيف زاهر يختار حسام حسن أفضل مدرب في مصر

اختارسيف زاهر أفضل مدرب فى مصر من وجهة نظره، مؤكداً أن حسام حسن هو الأفضل فى الوقت الحالى، مشيداً بالمردود الذى قدمه عماد النحاس مع المقاولون العرب فى الموسم المنقضى، وقال سيف زاهر :"حسام البدرى هو الأفضل لقيادة منتخب مصر فى الوقت الحالى وأحمد شوبير هو الإعلامى الأبرز فى الفترة الحالية".

وتابع سيف زاهر أن قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك أقوى من الحكام ودائماً ما ينفذون ما يرغبون فيه بسبب شعبيتهم الطاغية.

سيف زاهر : الفيك أصبح تريند على السوشيال ميديا

انتقد سيف زاهر بعض الاستفتاءات التى تقام بدون موضوعية ومعايير واضحة للاختيار مؤكداً أن "الفيك" أصبح تريند على السوشيال ميديا، وهو الأمر غير المقبول على حد قوله، وقال سيف زاهر "أضع نظاما في برنامجي ينص على ضرورة تحري الدقة وعدم قول أي خبر دون التحقق منه حتى لو هيكسر الدنيا كما أننا لا نتحدث عن الأمور الشخصية".

وتابع سيف زاهر عملي كمسئول وأيضاً كإعلامي منحني الخبرات اللازمة في هذا الشأن، كما وضع على مسئوليات كبيرة تجاه الجماهير.

سيف زاهر يفسر سر اعتذاره لجماهير الأهلي

فسر النجم سيف زاهر سبب اعتذاره فى إحدى الحلقات لجماهير الأهلى بعد هجومه القوى على إدارة النادى وانتقاده التعامل مع بعض الملفات، وقال سيف زاهر "اختلفت مع إدارة الأهلى فى أمور معينة وكان عندى فيها كامل الحق خاصة أن معظمهم أصدقاء لى، منها قطاع الناشئين وضرورة إجراء تغييرات فى الجهاز الفنى وهى الأمور التى تداركتها إدارة الأهلى بالفعل واصلحتهتا بشكل كبير لكنى اعتذرت لأننى اخترت التوقيت الخاطئ فى إبراز هذه الأخطاء، خاصة أن الفريق الأحمر كان لا يمر بأفضل أحواله وكان لديه استحقاقات مهمة فى هذه المرحلة".