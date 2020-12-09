شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية ..التنس تقوى عضلات القلب وتنشط المخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التنس من أبرز رياضات الطبقات الأرستقراطية، وترجع أصولها إلى القرن الحادى عشر الميلادى فى فرنسا، حيث تم إدراجها من الأوساط الملكية الفرنسية خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر، وكانت تلعب فى أفنية ذات أسور تحيط بها

بينما نشأت لعبة التنس الحديثة فى إنجلترا عام 1873، حيث تتألف من لاعبين فى مباريات الفردى، أو فريقين مكونين من لاعبين فى مباريات الزوجى، ويحمل كل لاعب مضربا يستخدمه فى ضرب كرة فوق الشبكة لمنطقة الخصم وعدد الضربات ليس محددا، إنما النتيجة تحدد الرابح.

ومن أهم فوائد التنس تحسين وظائف القلب بانتظام ، فعندما تجرى فى الملعب للعب الكرة أثناء النقطة تصل إلى مستوى مرتفع للحركة ، كما لها فوائد لعضلات البطن والجزء العلوى والساقين ، مع تقليل التوتر والعمل على تنشيط المخ، حيث إن كل مرة يقوم فيها اللاعب بضرب الكرة يجب أن تتفاعل وتستجيب بسرعة، وإذا أردت أن تنجح فيجب أن ترسم استراتيجية لكل خصم، وهذا يساعد على المحافظة على نشاط المخ وشبابه.