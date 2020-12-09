شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل مروان محسن وأجايي في «جيم» الأهلي وموسيماني يجتمتع بـ"طاهر طاهر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إستكمل مروان محسن وجونيور أجايي، لاعبا فريق الأهلي، تنفيذ برنامجيهما التأهيليين في «الجيم»، على هامش مران الفريق اليوم الأربعاء ، ويعاني مروان محسن من الإجهاد العضلي، في حين يعاني جونيور أجايي من الإصابة في كاحل القدم.

وعقد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي ،جلسة مع طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق، قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء. واطمأن موسيماني خلال الجلسة على حالة اللاعب، الذي غاب عن مران الفريق الجماعي أمس بسبب الإصابة بجرح في رأسه، وانتظم طاهر في تدريبات الكرة اليوم، ضمن استعدادات الفريق لمواجهة مصر المقاصة، المقرر لها الأحد المقبل في مستهل مشوار الأهلي بمسابقة الدوري الممتاز في نسختها الجديدة.

كما عقد موسيماني جلسة مطولة مع الجهاز المعاون على هامش مران الفريق اليوم الأربعاء، من أجل الترتيب للمرحلة المقبلة التي تشهد بدء مشوار الفريق في نسخة الدوري الجديد للموسم 2020-2021 ، ويستهل الأهلي رحلة الدفاع عن اللقب المحلي بمواجهة مصر المقاصة، الأحد المقبل، على استاد الأهلي الجديد بمدينة السلام.

وتواصل سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، هاتفيًّا مع نبيل مكي، سفير مصر في النيجر، من أجل التنسيق معه استعدادًا لرحلة الفريق خلال الأيام المقبلة، لمواجهة سونيديب بطل النيجر، في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا ، وقال عبد الحفيظ إن الاتصال الهاتفي تطرق إلى الحديث عن كل الأمور التنسيقية الخاصة بالرحلة.

ويواجه الأهلي بطل النيجر أحد يومي 22-23 ديسمبر الجاري، حيث ينتظر النادي وصول خطاب رسمي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، يؤكد فيه على الموعد المحدد للمباراة.