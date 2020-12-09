نقيب المهن الرياضية يتفقد المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
استقبلت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات النادو المصري ، الدكتور فتحي ندا النقيب العام للمهن الرياضية والوفد المرافق من كليات جامعة المنصورة وكفر الشيخ وطنطا، حيث استمع لشرح وافٍ عن نشاط المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات وعلاقتها بالوكالة الدولية والمنظمات الدولية الخارجية بالاضافة الى تواجد المنظمة بالاحداث الرياضية التي ستقام علي ارض مصر.
وكان في استقبال نقيب المهن الرياضية والوفد المرافق له ، الدكتور اسامة غنيم الرئيس التنفيذي للمنظمة والدكتورة هانم امير المدير العام وجميع العاملين في المنظمة.
وحذرت الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات النادو الرياضيين من أدوية البرد التي تحمل مادة سودوايفدرين المحظورة، حيث هذه الأدوية تعرض الرياضيين للإيقاف ، وطالبت الوكالة من تناول الفواكة والخضروات التي تحتوي علي فيتامين سي الوقاية من امراض البرد ، كما طالبت الرياضيين من السؤال والاستشارة من الوكالة قبل الإقدام علي تناول اي مواد محظورة.
وأصدرت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا" تعليمات جديدة لتسهيل مواصلة إجراء اختبارات فحوص المنشطات للرياضيين حول العالم في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد عالميا.
وأقرت الوكالة بأن تفشي فيروس "كوفيد-19" ، بات يمثل "حالة طارئة على المستويين الصحي والمجتمعي"، وحضت وكالات مكافحة المنشطات المحلية على التزام تعليمات الهيئات الصحية "لضمان الحماية الملائمة للرياضيين وأفراد مكافحة المنشطات، مع الحفاظ على نزاهة نظام مكافحة المنشطات، لاسيما مع التحضير لأولمبياد طوكيو 2021 ودورة الألعاب البارالمبية".
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