شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية تهنىء منتخب ناشئات السلة بالفوز بلقب كأس الأمم الإفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب التهنئة لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة بعد تحقيق لقب منتخب السيدات تحت 18 عام لقب كأس الأمم الإفريقية والتأهل لنهائيات كأس العالم لكرة السلة المقرر إقامتها في المجر.

وأشاد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بالإنجاز الذي تحقق والفوز بلقب كأس الأمم الإفريقية بعد التغلب على منتخب مالي في المباراة النهائية بنتيجة 68 - 63 وكان منتخب السيدات تحت 18 عام حجز التأهل لنهائيات كأس العالم المقرر إقامتها في المجر العام القادم في إنحاز كبير لاتحاد كرة السلة المصري ولاعبات منتخب كرة السلة تحت 18 عام والجهاز الفني الذي قدموا مستوى مميز خلال البطولة التي أقيمت في مصر

وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن شكره وتقديره للاعبات منتخب مصر سيدات تحت 18 عام والجهاز الفني على مجهودهم والروح التي ظهرت خلال مباريات البطولة والإصرار على رفع راية مصر رغم المنافسة الصعبة مع أقوى منتخبات قارة إفريقيا.