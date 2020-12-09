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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يُكرم يوسف طفل ملعب الشروق ويمنحه عضوية مجانية بمركز شباب بدر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
ألتقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، الطفل يوسف مصطفي الصيفي صاحب الصورة الشهيرة متابع تدريبات فريق خارج أسوار أحد الملاعب الخاصة والمعروف حالياً على صفحات السوشيال ميديا باسم طفل ملعب الشروق .
وقرر وزير الرياضة تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للطفل بوضع برنامج عمل رعاية كاملة للطفل يوسف مصطفى ، ومتابعته باستمرار تعليمياً ورياضياً وصحياً، ومنحه عضوية مجانية دائمة بمركز شباب بدر القريب من محل سكنه، وكذلك تسليمه شنطة ملابس رياضية كاملة، حتى يتمكن من ممارسة الرياضة واللعبة المفضلة له ، وكرة قدم عليها شعار الوزارة .
وذكر الوزير أن ذلك يأتي في إطار تحمل الوزارة لدورها المجتمعي، ورعاية الشباب والموهوبين، وخلق البرامج المتنوعة لرعايتهم وحمايتهم في المجتمع ، ضمن دور الدولة في الاهتمام بكل الطوائف الرياضية .
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا صورة الطفل يوسف وهو يقوم بمتابعة وتقليد تدريبات فريق كرة قدم خارج أسوار أحد الملاعب الخاصة مدينة الشروق .
وزير الرياضة و الطفل يوسف
وزير الرياضة و الطفل
الطفل فى وزارة الرياضة
الطفل مع الوزير
الطفل و الوزير
الوزير مع الطفل
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