شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة ودية بين منتخبي الكرة النسائية بعد غياب 4 سنوات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقام الجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية بقيادة أحمد رمضان مباراة ودية بين منتخب مصر الأول للسيدات ومنتخب دون 20 عاما لكرة القدم علي ملعب دار ضباط حرس الحدود، بطريق السويس، في السادسة مساء اليوم في ختام المعسكر المفتوح ضمن إعداد المنتخبين استعدادا للمشاركة في البطولات الدولية و القارية المختلفة.

تعد هذه المباراة هي الأولى للمنتخب الأول للكرة النسائية، بعد توقف لمدة أربع سنوات، والغياب عن المشاركات الدولية الرسمية والودية، حيث نجحت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة النسائية في إعادة منتخب مصر للكرة النسائية للنور من جديد.

ومن المقرر أن تحصل اللاعبات على راحة يوم الخميس على أن يدخل المنتخب معسكر جديد يوم 11 ديسمبر يستمر حتي يوم 15 ديسمبر.