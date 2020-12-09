شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات وطاهر محمد طاهر ينتظمان فى مران الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم ثنائي الأهلي حسين الشحات وطاهر محمد طاهرفي التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء ، وكان الثنائي قد اكتفى بخوض تدريبات بدنية في «الجيم» أمس، على هامش مران الفريق الجماعي، وتخلص الشحات من آلام ضافر قدمه، في حين بدأ طاهر محمد طاهر المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، بعد أن منحه الجهاز الطبي راحة سلبية أمس، بسبب جرح الرأس الذي تعرض له خلال مباراة الأهلي وطلائع الجيش في نهائي كأس مصر.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي جلسة مطولة مع الجهاز المعاون على هامش مران الفريق اليوم الأربعاء، من أجل الترتيب للمرحلة المقبلة التي تشهد بدء مشوار الفريق في نسخة الدوري الجديد للموسم 2020-2021 ، ويستهل الأهلي رحلة الدفاع عن اللقب المحلي بمواجهة مصر المقاصة، الأحد المقبل، على استاد الأهلي الجديد بمدينة السلام.

كما تواصل سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، هاتفيًّا مع نبيل مكي، سفير مصر في النيجر، من أجل التنسيق معه استعدادًا لرحلة الفريق خلال الأيام المقبلة، لمواجهة سونيديب بطل النيجر، في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا ، وقال عبد الحفيظ إن الاتصال الهاتفي تطرق إلى الحديث عن كل الأمور التنسيقية الخاصة بالرحلة.

ويواجه الأهلي بطل النيجر أحد يومي 22-23 ديسمبر الجاري، حيث ينتظر النادي وصول خطاب رسمي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، يؤكد فيه على الموعد المحدد للمباراة.