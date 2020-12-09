بالفيديو.. صلاح يسجل هدفًا تاريخيًا ويحقق رقمين قياسيين مع ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

سجل محمد صلاح نجم ليفربول، هدف التقدم للريدز في شباك ميتييلاند الدنماركي، بالدقيقة الأولى من المباراة، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ونجح صلاح في استخلاص الكرة من مدافع ميتييلاند قبل أن ينفرد بالحارس ويسجلها في المرمى معلنا تقدم الريدز في الثانية 55.

ونجح النجم المصري في تسجيل الهدف الأسرع لليفربول في تاريخ دوري الأبطال.

وانفرد صلاح بصدارة هدافي ليفربول عبر التاريخ في بطولة دوري أبطال أوروبا بتسجيله الهدف الـ22، بعدما تجاوز الرقم المسجل باسم أسطورة الريدز ستيفان جيرارد.

وعادل صلاح رقم جيرارد حين سجل هدفًا في شباك أتالانتا بالجولة الثالثة بدور المجموعات.

وكان صلاح قد سجل ثاني أسرع هدف في التاريخ بنهائي دوري الأبطال أمام توتنهام في الثانية 1:48، في البطولة التي توج بها الريدز للمرة السادسة في تاريخه.

ونجح محمد صلاح في أن يحقق العديد من الإنجازات في مسيرته مع ليفربول، وحقق مختلف المسابقات الكبرى التي شارك بها وكان أبرزها: "دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي، وكأس العالم للأندية".

وسجل صلاح خلال مسيرته 22 هدفًا مع ليفربول بدوري الأبطال، وهدفين مع بازل السويسري، وهدفًا وحيدًا بقميص روما الإيطالي.