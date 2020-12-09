رغم التعادل.. ليفربول يتأهل متصدراً لمجموعته في الأبطال بهدف محمد صلاح (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

تأهل فريق ليفربول لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا كمتصدراً لمجموعته رغم تعادله مع نظيره الدنماركي ميدتييلاند، بهدف لكل منهما خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء في ختام دور المجموعات بالبطولة.

وتقدم ليفربول في الدقيقة الأولى عن طريق لاعبه محمد صلاح قبل أن يتعادل ألكسندر شولز في الدقيقة 62 من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة في شوطها الثاني إلغاء هدف لميدتييلاند سجله ألكسندر شولز وآخر سجله مينامينو لليفربول.

وشهدت الجولة ذاتها تأهل أتالانتا كثاني لمجموعة مع ليفربول بعد فوزه على نظيره أياكس الهولندي خلال المباراة التي جمعتهما اليوم وسجل لويس مورييل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 85.

وبعد نتائج مباريات الجولة تصدر ليفربول المجموعة برصيد 13 نقطة بفارق نقطتين عن أتالانتا الوصيف، بينما توقف رصيد أياكس عند النقطة 7 في المركز الثالث فيما تذيل ميدتييلاند الترتيب برصيد نقطتين.

وإليكم ملخصاً بأبرز أحداث مباراة ليفربول وميدتييلاند:

الدقيقة الأولى: محمد صلاح يتسلم الكرة ويتوغل بها داخل منطقة جزاء ميتييلاند مسجلًا هدفً أو في الثانية 56.

مرت 10 دقائق أولى وسط سيطرة متبادلة من قبل لاعبي الفريقين على الكرة.

الدقيقة 30: محمد صلاح مرر كرة ساحرة لأوريجي داخل منطقة جزاء ميدتييلاند ولكنه سددها بجوار القائم.

وصلنا للدقيقة 45 ولازال ليفربول متقدم بهدف نظيف سجله محمد صلاح في الدقيقة الأولى.

الحكم يُعلن دقيقتين كوقت بدل من ضائع.

الدقيقة 45+2: حارس ميتييلاند يتصدى لكرة من كايتا.

الحكم يُعلن انتهاء الشوط الأول وانتظروا تغطية لحظة لحظة لأحداث الشوط الثاني فور بدايته:

انطلاق الشوط الثاني

في الدقيقة 60 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لميدتييلاند بعد عرقلة حارس ليفربول للاعب فريقهم بعد رجوعه لتقنية "var".

الدقيقة 62: ألكسندر شولز سدد ركلة الجزاء بنجاح متعادلًا لفريقه.

الدقيقة 75: الحكم يلغي هدفاً سجله ألكسندر شولز لميدتييلاند.

الدقيقة 87: ماني يُِشارك بدلاً من جوتا.

الدقيقة 89: الحكم يلغي هدفاً لتاكومي مينامينو بداعِ التسلل.

وصلنا للدقيقة 90 ولازال التعادل مستمرًا بهدف لكل فريق.

الحكم يُعلن 8 دقائق كوقت بدل من الضائع.

انتهاء المباراة