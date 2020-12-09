أتالانتا يهزم أياكس ويتأهل لدور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا

تأهل نادي أتالانتا الإيطالي إلى دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا بعد تغلبه على أياكس الهولندي بهدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب يوهان كرويف أرينا ضمن الجولةالأخيرة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
سجل لويس مورييل هدف الانتصار لصالح اتالانتا في الدقيقة 85 قبل نهاية المباراة، ليقتنص النادي الإيطالي
بهذه النتيجة تأهل أياكس الهولندي للمشاركة في الدوري الأوروبي بعد خروجه من دوري أبطال أوروبا.
وتأهل أتالانتا لدور الـ 16 بدوري ابطال أوروبا بعدما احتل وصافة مجموعته برصيد 11 نقطة، خلف ليفربول المتصدر برصيد 13 نقطة.
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