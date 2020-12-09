ريال مدريد يسجل الهدف الأول أمام مونشنجلادباخ

نجح فريق ريال مدريد في تسجيل الهدف الأول أمام بوروسيا مونشنجلادباخ في المباراة التي تقام بينهما ضمن الجولة الاخيرة من مرحلة المجموعات بدوري ابطال اوروبا. الاخيرة من مرحلة المجموعات بدوري ابطال اوروبا. سجل كريم بنزيمه هدف التقدم لصالح ريال مدريد في الدقيقة التاسعة مع بداية المباراة. ويدخل ريال مدريد المباراة محتلا المركز الثالث بترتيب مجموعته برصيد 7 نقطة، فيما يتصدر مونشنجلادباخ المجموعة بثمان نقاط.

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