الاهلي يهزم الانتاج الحربي بثلاثية في دوري الجمهورية للشباب

فاز فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ١٩٩٩ على مضيفه الإنتاج الحربي، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على الملعب الفرعي لاستاد السلام، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى من دوري الجمهورية للشباب.
بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: شوبير.
الدفاع: فارس طارق - عادل زينهم «دودو» - إبراهيم السيد - مصطفى إلياس.
الوسط: عبد الرحمن أشرف «مانو» - حسون محمد - محمد شكري - وليد مصطفى.
الهجوم: فهد جمعة - مصطفى فوزي.
وشارك أحمد السيد بدلا من إبراهيم السيد، وأحمد الشامي بدلا من مصطفى فوزي، وزياد طارق بدلا من وليد مصطفى، ومحمد نصير بدلا من مصطفى إلياس، ومحمد أحمد «بيسو» بدلا من فهد جمعة.
جاءت ثلاثية الأهلي عن طريق
ويضم الجهاز الفني لفريق مواليد ٩٩ بالأهلي عمرو أنور مديرًا فنيًّا، وأحمد عبد الظاهر مدربًا عامًّا، وأحمد يونس مدربًا مساعدًا، وإيهاب خميس مدربًا لحراس المرمى، وأحمد عيد مديرًا إداريًّا، وأحمد أبو عبلة طبيب الفريق، ومحمد حسن مخطط الأحمال والتأهيل والقياسات، ومحمد السيد أخصائي التدليك.
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