باريس سان جيرمان يقسو على باشاك شهير بخماسية في دوري الأبطال

حقق فريق باريس سان جيرمان الفوز على إسطنبول باشاك شهير بخماسية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب بارك دي برانس في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة

القدم .

سجل أهداف باريس في المباراة النجم البرازيلي نيمار داسيلفا "ثلاثية" وكيليان مبابي هدفين أحدهما من ركلة جزاء في الدقائق 12 و 38 و 42 و 50 و 62

من عمر المباراة .

بهذه النتيجة يرتفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 12 نقطة في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثامنة، بينما توقف رصيد باشاك شهير عند 3 نقاط في المركز الرابع والأخير بالمجموعة .

وتأهل باريس سان جيرمان إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، بينما غادر الفريق التركي البطولة .