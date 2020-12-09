باريس سان جيرمان يكتسح باشاكشهير بخماسية ويتصدر مجموعته 

إكتسح باريس سان جيرمان المتأهل إلى ثمن النهائي، باشاكشهير ويتصدر ترتيب المجموعة الثامنة أمام لايبزيغ.



قاد النجم الدولي البرازيلي نيمار فريقه باريس سان جيرمان لاكتساح باشاكشهير التركي 5-1 الأربعاء في مباراة استأنفها الفريقان منذ الدقيقة 14 بعد توقفها أمس على خلفية عبارات عنصرية من الحكم الرابع تجاه مساعد مدرب الفريق التركي وذلك في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة في دوري أبطال أوروبا.



وكان الفريق الفرنسي ضمن تأهله يوم أمس بعد فوز لايبزيغ الألماني على مانشستر يونايتد الإنكليزي (3-2) الذي تجمّد رصيده عند 9 نقاط وودع المسابقة.



وبفوزه على باشاكشهير، تصدر سان جيرمان ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة وبفارق المواجهات المباشرة عن لايبزيغ.



سجّل أهداف الفريق الفرنسي كل من نيمار (د21، د38، د50) وكيليان مبابي (د42، د62) من ركلة جزاء، وتوبال هدف الفريق التركي (د57).