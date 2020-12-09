الامارات | مفاجأة.. زوران لن يأتي لتدريب منتخب الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. زوران لن يأتي لتدريب منتخب الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 09 ديسمبر 2020

أحمد طارق- دبي.

اعترف المدرب الكرواتي زوران ماميتش بأنه تلقى عرضاً من اتحاد الكرة الإماراتي لتولي تدريب المنتخب الوطني، ولكنه أشار إلى أنه لن يوافق على العرض ويرغب في الاستمرار مع فريقه الحالي دينامو زغرب الكرواتي.

وقال مدرب العين السابق، في مؤتمر صحافي، عقده اليوم –الأربعاء- في كرواتيا إنه "سيبقى مع دينامو زغرب، طالما الفريق يحقق نتائج جيدة، ولا ينوي الرحيل لتدريب منتخب الإمارات".

وتتناقض هذه التصريحات مع جميع المصادر التي تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل اعلام، وأكدت أن زوران وقع عقدا.

وأضاف زوران: "لقد حققت الكثير من النتائج الجيدة في الإمارات، وأتلقى العديد من العروض من هناك للعودة لخوض تجربة أخرى، ولكني سأبقى مع دينامو زغرب".

يذكر أن زوران ماميتش يحقق نتائج رائعة مع دينامو زغرب، إذ قاده إلى تخطي دور المجموعات في الدوري الأوروبي، بتصدر الفريق لائحة ترتيب المجموعة الـ 11 برصيد 11 نقطة، بينما يخوض غداً الخميس مواجهة غير مؤثرة أمام سسكا موسكو الروسي، إذ يسعى دينامو زغرب لأن يصبح أول فريق في تاريخ دور المجموعات لا يدخل مرماه أي أهداف.

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