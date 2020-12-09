الامارات | رمضان وكايزر والحارس جمال عبدالله الأفضل في نوفمبر بـ"دورينا"

شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان وكايزر والحارس جمال عبدالله الأفضل في نوفمبر بـ"دورينا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة المحترفين في بيان صحافي أسماء الفائزين بجوائز الأفضل الشهرية في دوري الخليج العربي لشهر نوفمبر، والتي تنظمها الرابطة برعاية اتصالات "الراعي الرسمي لدوري الخليج العربي"، بنهاية التصويت عبر الموقع الرسمي وتطبيق الرابطة على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، والذي انطلق ظهر الاثنين 7 ديسمبر واستمر لـ48 ساعة.

وتوج عبدالله رمضان لاعب وسط الجزيرة بجائزة أفضل لاعب في دوري الخليج العربي لشهر نوفمبر، وحصد مدربه الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة على جائزة أفضل مدرب، فيما نال جمال عبدالله حارس مرمى نادي اتحاد كلباء جائزة أفضل حارس.

وستقوم الرابطة بتسليم الفائزين جوائزهم قبل بداية مباريات فرقهم خلال منافسات الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي، التي ستنطلق مساء الغد.

ويجري اختيار قائمة المرشحين لكل شهر عن طريق الإحصائيات المقدمة من شركة "أوبتا" العالمية المتخصصة في الإحصائيات الرياضية، وتقتصر الإحصائيات على الأداء في دوري الخليج العربي فقط، فيما تتاح الفرصة للجمهور للتصويت على قائمة المرشحين عبر موقع وتطبيق الرابطة قبل إعلان الفائزين.

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