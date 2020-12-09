شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف العالمية تسلط الضوء على الحرب ضد العنصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سلطت الصحف العالمية الضوء على أحداث مباراة باريس سان جيرمان وباشاك شهير، بعدما انسحب النادى التركى من ملعب حديقة الأمراء بباريس بسبب إشارة عنصرية من جانب الحكم الرابع، ما أدى إلى تعليق المباراة وتأجيلها لتقام أمس والجريدة ماثلة للطبع. وأعلنت صحيفة «آس» تضامنها مع فريق باشاك شهير التركى، بعد تعرض مساعد المدير الفنى، الكاميرونى بييرو ويبو، لإساءات عنصرية من قبل الحكم الرابع للمباراة، حيث عنونت «لا للعنصرية». فيما قالت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت»، الإيطالية، إن ما حدث فى مباراة سان جيرمان وباشاك شهير ضد مبادئ كرة القدم وهاجمت ما فعله الحكم الرابع ضد النادى التركى. وأيدت صحيفة «ليكيب»، الفرنسية، ما فعله نادى باشاك شهير بعد تعرض مساعد المدير الفنى لإساءات عنصرية، وقالت: «يجب مقاومة العنصرية فى كرة القدم».

فى نفس السياق، رحبت الحكومة الفرنسية برد فعل اللاعبين فى مباراة دورى أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وباشاك شهير التركى، الذى انسحب من ملعب حديقة الأمراء.

وقالت وزيرة الرياضة الفرنسية، روكسانا ماراسينيانو، فى مقابلة مع محطة (فرانس إنفو)، إن اللاعبين، بسلوكهم هذا، قدموا مثالا للشباب الأصغر منهم على معنى «مبدأ عدم التمييز». واعتبرت وزيرة الرياضة الفرنسية أن «تسمية شخص ما بلونه أمر لا يغتفر فى فرنسا، هذا غير مسموح به هنا». فيما أكد نادى باريس سان جيرمان الفرنسى أنه يدين كل شكل من أشكال العنصرية، الذى يتعارض مع القيم التى يدافع عنها، حيث كتب حساب النادى الباريسى، عبر تويتر: «كل شكل من أشكال العنصرية هو يتعارض مع القيم التى يدافع عنها نادى باريس سان جيرمان».