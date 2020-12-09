شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يرصد 100 ألف جنيه لكل لاعب حال التتويج بالبطولة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رصد مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، مكافأة مالية للاعبى الفريق الكروى الأول، حال التتويج بالبطولة العربية، قدرها 100 ألف جنيه لكل لاعب، وذلك قبل أيام قليلة من مواجهة الفريق للرجاء المغربى فى مباراة العودة للدور نصف النهائى للبطولة العربية، وجاء ذلك خلال الجلسة التى جمعت مسؤولى النادى مع اللاعبين خلال الساعات الماضية، لتحفيزهم قبل انطلاق بطولة الدورى الممتاز، ومن المقرر أن يواجه الإسماعيلى الرجاء، يناير المقبل، وفقا للموعد الذى حدده الاتحاد العربى لكرة القدم.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تأكد فيه غياب أحمد مصطفى، لاعب الفريق الجديد، والوافد من جنت البلجيكى، عن مواجهة المصرى المقرر لها يوم الأحد فى افتتاح مباريات الفريق لبطولة الدورى الممتاز، حيث أكد الدكتور أكرم عبد العزيز، رئيس الجهاز الطبى، غياب اللاعب لمعاناته من تمزق فى العضلة الخلفية، ويحتاج لأسبوع على أقل تقدير قبل الانتظام بالتدريبات الجماعية، والوضع نفسه لمدافع الفريق إبراهيم أبو اليزيد لن يلحق المباراة أيضًا فى ظل عدم اكتمال شفائه، ولايزال يخوض برنامجا تأهيليا مكثفا. ونجح مسؤولو الإسماعيلى فى تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بسبعة لاعبين، وهم: الأنجولى أرى بابل، والجزائرى رضوان شريفى، والتونسى فخر الدين بن يوسف، بالإضافة إلى أحمد مصطفى مهاجم جنت البلجيكى السابق، ومحمد عادل لاعب خط وسط الإنتاج الحربى، بالإضافة للتونسى مروان الصحراوى، مدافع البنزرتى التونسى السابق، واستعاد الدراويش جهود الحارس المخضرم محمد صبحى، بجانب عودة شكرى نجيب من الإعارة.