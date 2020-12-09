بطل رالي داكار يعلن مشاركته بحائل

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ويعد السائق البالغ من العمر 58 عاما أكبر متسابقي جولتي باها حائل تويوتا، ومرشحا كبيرا لخطف المركز الأول الذي حققه 3 مرات في البطولة الأقوى عالميا، رالي داكار في أعوام (2020م، 2018م، 2010م)، كما سبق للإسباني ساينز تحقيق لقب بطولة العالم للراليات في عامي 1992م و1990م، إذ شارك في 196 راليا حقق من خلالها المركز الأول في 26 سباقا.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعود الإسباني كارلوس ساينز مجددا للمشاركة في سباقات الرالي، بعد أن توج بطلا لرالي داكار الأخير 2020م، من خلال رالي حائل تويوتا الدولي الذي ينطلق اليوم في حائل، ويمثل جولتي كأس العالم للراليات.ويعد السائق البالغ من العمر 58 عاما أكبر متسابقي جولتي باها حائل تويوتا، ومرشحا كبيرا لخطف المركز الأول الذي حققه 3 مرات في البطولة الأقوى عالميا، رالي داكار في أعوام (2020م، 2018م، 2010م)، كما سبق للإسباني ساينز تحقيق لقب بطولة العالم للراليات في عامي 1992م و1990م، إذ شارك في 196 راليا حقق من خلالها المركز الأول في 26 سباقا.

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