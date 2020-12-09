تفاهم بين اتحاد السلة وجامعة جدة

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ووقع مذكرة التفاهم مدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد، الذي أوضح أن المذكرة مع جامعة جدة تهدف لإعداد وتأهيل منسوبي الاتحاد السعودي لكرة السلة من كوادر إدارية وفنية وتدريبية، وإعدادهم وفق منهج علمي ورياضي لتحقيق التطلعات التي تسعى لها القيادة في خلق واستثمار المواهب الرياضية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع الاتحاد السعودي لكرة السلة مذكرة تفاهم مع جامعة جدة لمدة 3 سنوات بهدف تأهيل كفاءات وقيادات سعودية لتنمية مواهبهم والارتقاء بالمستوى العلمي وخلق شراكة علمية أكاديمية لدعم وتطوير سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات في المجالات الرياضية والتدريبية والاستشارية وتنظيم فعاليات مشتركة بين الطرفين.ووقع مذكرة التفاهم مدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد، الذي أوضح أن المذكرة مع جامعة جدة تهدف لإعداد وتأهيل منسوبي الاتحاد السعودي لكرة السلة من كوادر إدارية وفنية وتدريبية، وإعدادهم وفق منهج علمي ورياضي لتحقيق التطلعات التي تسعى لها القيادة في خلق واستثمار المواهب الرياضية.

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