شكرا لقرائتكم الزمالك يخوض مرانا قويا اليوم استعدادا لمواجهة المقاولون بالدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض فريق الكرة الأول بنادى الزمالك مرانا قويا اليوم فى اطار استعدادات الفريق لمباراة المقاولون العرب المقرر اقامتها السبت المقبل فى الأسبوع الأول من الدورى.

وقام لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بذبح عجل على هامش المران اليوم بملعب عبداللطيف أبو رجيلة وذلك تباركا قبل انطلاق الموسم الجديد، وحرص اللاعبون أن يتم تقسيم العجل على عمال النادي.

كما حرص عمرو عبدالسلام مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على وضع برنامج تأهيلى للثلاثى محمود عبدالرحيم "جنش" ومحمد أبوجبل ومحمد عواد، وجاءت الفقرة التأهيلية قوية، أعقبها بعض الأمور الفنية.

وعقب ذلك شارك الثلاثى فى الفقرات الفنية بصحبة اللاعبين، وظهروا بشكل قوى وجاهزية للفترة المقبلة.

وفى سياق مختلف وضع الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك برنامجا تأهيليا خاصا للمدافع محمد عبدالغني، وذلك على هامش المران اليوم بملعب عبداللطيف أبو رجيلة، وفضل الجهاز الفنى اكتفاء اللاعب بهذا البرنامج خلال مران اليوم، لرفع معدل اللياقة لديه، كذلك أداء بعض التدريبات التأهيلية والبدنية بجيمانيزيوم النادي، ومن المقرر أن ينتظم عبدالغنى بشكل طبيعى مع زملائه غدا، فى التدريبات الجماعية.

كما انتظم محمود حمدى "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فى التدريبات الجماعية اليوم بملعب عبداللطيف أبورجيلة، جاء ذلك عقب حصوله على راحة خلال التدريبات السابقة بقرار من باتشيكو المدير الفنى للفريق، وظهر اللاعب بشكل قوى وجاهزية فنية، استعدادا للفترة المقبلة.

فيما أكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى بالفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، أن نتيجة المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا، والتى خضع لها المهاجم عمر السعيد، جاءت سلبية.

وأضاف أسامة فى تصريحاته للموقع الرسمى لنادى الزمالك أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية أخرى للاطمئنان عليه ومن ثم سينتظم بعدها فى التدريبات الجماعية بشكل طبيعى .

فيما أدى محمد أشرف "روقا" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، حصة تأهيلية بملعب عبداللطيف أبورجيلة، ضمن البرنامج العلاجى والتجهيزى الموضوع للاعب للتعافى والعودة للمشاركة فى التدريبات، وأدى اللاعب تدريبات بالركض حول الملعب، كذلك بعض الأمور التأهيلية والبدنية الأخرى، وذلك تحت إشراف الجهاز الطبى للفريق بقيادة محمد أسامة.

وحرص باتشيكو المدير الفنى للفريق على الحديث مع روقا بشكل سريع فى وجود محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، للاطمئنان على حالة اللاعب والأمور الخاصة بتأهيله تمهيدا للعودة للتدريبات .

ومن جانبه طمأن اللاعب مدربه على سير البرنامج بشكل طيب، كذلك أكد الطبيب أن روقا يؤدى البرنامج الموضوع له بشكل ممتاز، وأن عودته باتت قريبة للانخراط مع زملائه بالتدريبات.

كما حرص البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للفريق على الحديث مع اللاعبين قبل انطلاق المران اليوم بملعب عبداللطيف أبو رجيلة، وذلك فى حضور عبدالحليم على مدير الكرة.

وجاءت الجلسة تحفيزية، حيث تم خلالها إيصال رسائل تحفيز وثقة من جانب باتشيكو للجميع مؤكدا لهم ثقته فيهم كمجموعة قادرة على الفوز وتحقيق المطلوب منهم.

كما تحدث مدير الكرة عبدالحليم على، مع اللاعبين فى اطار الدعم والمساندة ومؤكدة على توفير كافة سبل الدعم وتوفير كل المناخ، لتحقيق الأهداف والطموحات الفترة المقبلة.