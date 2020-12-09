شكرا لقرائتكم مرشح لرئاسة برشلونة: أريد استعادة البارسا مثل الريمونتادا العظيمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح جوردى فاري، المرشح لرئاسة نادى برشلونة الإسباني، الأربعاء أنه يريد "استعادة البرسا" الذى يعرفه، وذلك خلال تقديم مشروعه الرئاسى من داخل مقره فى برشلونة.

وأضاف المرشح الرئاسى فى تصريحاته "مفهومنا مماثل تماما لـ"الريمونتادا العظيمة"، لأننا نريد استعادة البرسا الذى طالما عرفناه. مشروعنا هو الرائد وسوف نشعر جميعا بأهمية الأعضاء".

وسيكون شعار حملة فارى هو (البرسا دفعة جديدة) من أجل مشروع ينقسم إلى 9 أجزاء تسمى "دَفعات".

وقال فارى إن، بالغرم من الموقف الاقتصادى الصعب الذى يمر به النادى حاليا، "هذا النادى كان قادرا فى كل الأوقات على تخطى أى مواقف صعبة، بما فيها إعدام رئيس مثل سونيول، أو وقاة لاعبين مثل بنيتيز أو مدربين مثل تيتو فيلانوفا".

كما كشف المرشح الرئاسى للنادى الكتالونى عن اسماء نوابه الأربعة: جوسيب تريادو (النائب فى الشؤون الاقتصادية)، وجوان سوليه (النائب الرياضي)، وسيسكو بويول (نائب الشؤون المؤسسية)، وكارلا تيكسيدو (النائب فى الشؤون الاجتماعية).

كما أكد أيضا أن "العلاقة بين النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى والبرسا يجب أن تكون أبدية"، مشيرا إلى أنه يأمل فى "إقناعه فى اليوم التالى للفوز بالانتخابات فى تمديد عقده".