شكرا لقرائتكم يارا حسين تحصد 18 سنة، لقب أحسن لاعبة فى البطولة الأفريقية لناشئات السلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نالت يارا حسين لاعبة منتخب ناشئات كرة السلة تحت 18 سنة، لقب أحسن لاعبة فى البطولة الأفريقية للناشئات، التى تقام بصالات ستاد القاهرة، واختتمت اليوم، كما فازت بلقب أفضل لاعبة ارتكاز، وحصلت زميلتها هاجر حسين على لقب أفضل صانع ألعاب فى البطولة .

ونال الجوائز الآخرى ضمن أفضل 5 لاعبات بالبطولة، ديارا عيسى سيسيكو "مالي"- خديجة فايا "السنغال"- ديوما بيرث "مالي".

وتوج ناشئات مصر دون 18 عاما ببطولة أفريقيا، بالفوز على منتخب مالى 68/63، فى المباراة النهائية للبطولة، بعد مباراة ملحمية، إذ نجحن فى الخروج بالشوط الأول بنتيجة 34/33، وواصلن التفوق فى الفترة الثالثة، وعادل منتخب مالى الكفة وتقدم فى بعض أوقات الفترة الرابعة، لكن ناشئات مصر نجحن فى اللحظات الأخيرة من حسم الأمور لصالحهن 68/63 ليتوجن باللقب.

ويتولى القيادة الفنية لمنتخب الناشئات، شريف عزمى مديرا فنيا، ويعاونه مصطفى هدهود ومصطفى فكرى وماجد سلامة وأحمد الجزار، وتترأس البعثة، الكابتن رحاب الغنام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة السلة.

واستضافت مصر البطولة الأفريقية لناشئى وناشئات كرة السلة فى الفترة من الثالث وحتى التاسع من الشهر الجاري، وتولى محمد فتحى وخالد القوصى عضوى مجلس إدارة اتحاد المصرى لكرة السلة، إدارة تنظيم البطولة.