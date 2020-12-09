شكرا لقرائتكم خبر عن سيف النعيمي: مشاركة هاميلتون في أبوظبي واردة بشرط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير

أكدت شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات أن مدن ياس الترفيهية ستستقبل 600 من أبطال خط الدفاع الأول بشكل مجاني من العاملين في الخطوط الأمامية الذين يتوجهون إلى حلبة مرسى ياس خلال عطلة أسبوع سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي لعام 2020.

وتستضيف حلبة مرسى ياس في كل من أيام الجمعة والسبت والأحد، 200 من أبطال خط الدفاع الأول الذين سيتمكنون من متابعة أحداث المتعة والتشويق للسباق الختامي من بطولة العالم للفورمولا1 الذي تستضيفه أبوظبي من الإطلالات البانورامية على مسار السباق التي تقدمها تلة أبوظبي والتي تم تغيير اسمها في هذا العام ليصبح تلة خط الدفاع الأول تقديرًا لجهودهم وتفانيهم بالعمل في سبيل حماية الوطن.

وقال سيف النعيمي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات: «نعتز بجهود أبطال خط الدفاع الأول في مواجهة جائحة كوفيد-19، ونفتخر باستضافتهم في حلبة مرسى ياس حيث نعمل على تقديم تجربة مميزة لهم، وعملنا بالتعاون مع مكتب فخر الوطن وشركائنا الاستراتيجيين في جزيرة ياس، لتوفير أفضل تجربة شاملة تتيح لهم الاستمتاع بعطلة أسبوع السباق، تعبيراً عن شكرنا وتقديرنا لجهودهم وإخلاصه وتفانيه في العمل في سبيل حماية الوطن في مواجهة الجائحة».

وفي ما يتعلق بإمكانية مشاركة لويس هاميلتون بطل العالم في سباقات سيارات فورمولا1، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، أوضح النعيمي أنهم يتمنون له الشفاء والتواجد في أبوظبي، مبيناً أن هاميلتون إذا طبق متطلبات الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) بحيث يكون لديه عدد فحصين قبل التوجه إلى السباق فسيستطيع أن يخرج من البحرين وسيتم تطبيق كل الإجراءات مثل كل الذين سبقوه بالحضور إلى أبوظبي.

وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات، إنه في حال عدم مشاركة هاميلتون سيكون الباب مفتوحاً للمنافسة للآخرين من أجل انتهاز فرصة عدم مشاركة بطل العالم.

وتتوافر خدمات الضيافة والأطعمة والمشروبات مجانًا في هذا الموقع المميز بإطلالته على المسار المستقيم الأطول في بطولة العالم للفورمولا1، والذي يتيح لأبطال خط الدفاع الأول متابعة منافسات السباق مع تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، كما تقدم لهم جزيرة ياس دخولاً مجانياً لمدن ياس الترفيهية التي تضم عالم فيراري أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، وحديقة ياس ووتر وورلد، التي تقدم لضيوفها وعائلاتهم تجربة لا تنسى.

وتأتي هذه المبادرة ثمرة لتعاون يجمع مكتب فخر الوطن وشركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات، ودعم مميز قدمته جزيرة ياس، بهدف إتاحة المجال للمهنيين العاملين في الخطوط الأمامية لمواجهة جائحة كوفيد-19 لاختبار وتجربة المرافق الترفيهية الرائدة التي تتميز بها جزيرة ياس خلال سباق الجائزة الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي.

وبدورها أكدت البروفيسور مها تيسير بركات، المدير العام لمكتب فخر الوطن أن العاملين على الخطوط الأمامية في مختلف أنحاء العالم يواجهون العبء الأكبر في مواجهة جائحة كوفيد-19، وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية، فقد واظب أبطال خط الدفاع الأول في الإمارات على العمل ليل نهار في سبيل حماية الوطن والمجتمع.

وقال محمد عبدالله الزعابي الرئيس التنفيذي لشركة «ميرال»: «يسرنا ويشرفنا الترحيب بأبطال الخطوط الأمامية إلى جزيرة ياس لحضور سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي 2020»،وأضاف: «تفانيهم خلال هذا العام الذي كان مليئاً بالتحديات الاستثنائية مصدر فخر واعتزاز ومما لا شك فيه أنهم يشكلون حجر الأساس في مجتمعاتنا، ولعل مساهمتنا في تقديم الفرصة لهم للاستمتاع بتجارب استثنائية مع عائلاتهم في مدننا الترفيهية الحائزة على جوائز عالمية، ليست سوى بادرة تقدير بسيطة تجاه ما يقدمونه من تضحيات».