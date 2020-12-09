شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يمنح الطفل يوسف عضوية مجانية دائمة بمركز شباب بدر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الطفل يوسف مصطفى الصيفي، صاحب الصورة الشهيرة أثناء متابعته تدريبات فريق خارج أسوار أحد الملاعب الخاصة والمعروف حالياً على صفحات السوشيال ميديا باسم طفل ملعب الشروق.

وقرر وزير الرياضة تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للطفل بوضع برنامج عمل رعاية كاملة للطفل يوسف مصطفى، ومتابعته باستمرار تعليمياً ورياضياً وصحياً، ومنحه عضوية مجانية دائمة بمركز شباب بدر القريب من محل سكنه، وكذلك تسليمه شنطة ملابس رياضية كاملة، حتى يتمكن من ممارسة الرياضة واللعبة المفضلة له، وكرة قدم عليها شعار الوزارة .

وذكر الوزير أن ذلك يأتي في إطار تحمل الوزارة لدورها المجتمعي، ورعاية الشباب والموهوبين، وخلق البرامج المتنوعة لرعايتهم وحمايتهم في المجتمع، ضمن دور الدولة في الاهتمام بكل الطوائف الرياضية.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا صورة الطفل يوسف وهو يقوم بمتابعة وتقليد تدريبات فريق كرة قدم خارج أسوار أحد الملاعب الخاصة مدينة الشروق.