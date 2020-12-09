شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي ثنائي طلائع الجيش من الإصابة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلن محمد مختار، مدير شؤون اللاعبين بطلائع الجيش، تعافي الثنائي محمد شحاته نجم المنتخب الأولمبي ومحمد سعد سمير شقيق سعد سمير نجم الأهلي والمدافع الصاعد بالفريق من فيروس كورونا. ويستعد فريق طلائع الجيش لخوض مباراته أمام الجونة، في الجولة الأولى من منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز، المقرر إقامتها الجمعة المقبل. وخضع الثنائي محمد شحاتة ومحمد سعد سمير، للمسحة الطبية التي أجريت لهما بالامس وجاءت نتيجتهما سلبية لينتظم اللاعبان في تدريبات فريقهما استعداداً لانطلاق بطولة الدوري. الوضع في مصر

اصابات 118,847

تعافي 103,703

وفيات 6,790

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