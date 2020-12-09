شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انطلاق التصفيات النهائية لبطولة الكرة الطائرة لفئة مطلع الاسبوع المقبل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعلن الاتحاد العام للكرة الطائرة، اقامة تصفيات المرحلة النهائية لبطولة الكرة الطائرة لفئة الكبار، مطلع الأسبوع المقبل، بمباراتي الدور نصف النهائي والمباراة النهائية بين الفرق الأربع المتأهلة من تجمعي عدن و حضرموت بنادي شباب المنصورة بمحافظة عدن.



وأوضح رئيس الاتحاد محسن صالح، لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن الفرق المشاركة في تصفيات المرحلة النهائية للبطولة، تضم: الشعلة والميناء وخيبل المهرة، وسمعون حضرموت، حيث ستلعب بطريقة المقص.

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