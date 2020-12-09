شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ألقاب تعزز حظوظ الراجحي في رالي حائل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - يتجهز أيقونة رياضة المحركات السعودية يزيد محمد الراجحي، برفقة الملّاح الألماني ديرك فون تسيتسفيتس للمشاركة في جولتي باها حائل، الجولتين الأخيرتين من بطولة كأس العالم للراليات الباها 2020 اللتين ستحددان الفائز، وبهاتين الجولتين ستشهد المملكة عودة منافسات رياضة المحركات بعد توقف طويل بسبب جائحة فايروس كورونا

الفريق في كامل جهوزيته بقيادة يزيد ومتحمس لخوض غمار المنافسات في حائل وداكار 2021 على متن سيارة تويوتا هايلوكس 2021 المطورة والمجهزة من قبل فريق أوفردرايف. ويكمُن تغييرها الرئيسي في تصميمها الخارجي، حيث تتزين بتصميم أمامي جديد ومذهل لتعكس أحدث نسخة تجارية من هذا الطراز، إضافة الى إدخال بعض التحسينات على نظام التعليق وبمحركها ذات الـ8 إسطوانات للتشجيع على القيادة التنافسية بين المشاركين.

وستقام الجولة الأولى من باها حائل الذي تقدر مسافته بـ527 كلم من أصل 890 كلم عبر الكثبان الرملية لصحراء النفود الكبير ما بين 11 و12 ديسمبر، بينما ستقام الجولة الثانية التي ستكون أقصر بقليل من الجولة الأولى بمسافة إجمالية تبلغ 487 كلم من أصل 780 كلم بين 15 و16 من الشهر ذاته.

ويمتلك يزيد الراجحي الملقب بـ«سيِّد رالي حائل» كما يطلق عليه جماهيره، الرقم القياسي في عدد الانتصارات فيه وهو السائق السعودي الوحيد الذي يمتلك خمسة ألقاب وعلى متن مصانع مختلفة في مسيرته الاحترافية في الراليات. وفي أول مشاركة له في عام 2009، أظهر يزيد الذي عاد وقتها من الراليات التي كان يخوضها خارج الوطن بسيارة السيدان (فورد فييستا آر، أر، سي) أداءً رائعاً وملفتاً على متن سيارة الدفع الرباعي حيث لم يتمكن أي سائق آخر من مقارعة هذا الشاب اليافع في ظهوره الأول، ليحصد لقبه الأول في رالي حائل وهي اللحظة التي جذب فيها انتباه متابعي وعشاق الراليات الصحراوية، ولم يتوقف سفير رياضة السيارات السعودية عن تكرار الفوز حيث تمكن يزيد من تطريز اسمه بمداد من ذهب في رالي حائل 2010 الذي كان وقتها ضمن جولات كأس العالم للراليات الصحراوية، وأكمل تألقه ليفوز الراجحي بألقاب 2012، 2015 و2016.

وقال الراجحي: حائل قريبة من قلبي لأنها من الراليات المحلية التي فزت فيها عدّة مرات وعلى سيارات مختلفة من فئة السيارات النموذجية منذ 2009، كما أني أحب أهلها وأرضها الخلابة وتضاريسها الصعبة التي تجعلك تتحدى نفسك، نحن مستعدون لـ«حائل» ومتحمسون جداً، إنها أرضي وأعرف الكثبان جيداً هنا.

ويسعى الراجحي خلال الجولتين للتحضير والاستعداد لرالي داكار2021 المقام على أرض الوطن السعودية، حيث تشكل حائل المحطة الأخيرة والأهم لكل المتسابقين المشاركين للتحضير لأشهر وأصعب الراليات وأشدها قسوة، لاسيما أن النسخة الثانية من رالي داكار 2021 في السعودية ستتضمن جوانب أكثر تقنية ومسارات مليئة بالكثبان الرملية من اليوم الأول حتى الأخير. وأضاف الراجحي: بعد مشاركتنا في رالي الأندلس في أكتوبر الماضي التي كانت غايتها الاستعداد لرالي داكار، عدنا للياقة البدنية والذهنية بعد أن شهدنا توقفا طويلا مدته 7 أشهر بسبب جائحة COVID-19، محطتنا التالية مهمة للغاية، أنا أؤمن بقوة وقدرات سيارتنا المطورة تويوتا هايلوكس من حيث أدائها والموثوقية العالية التي تمتلكها والتي تتناسب مع التحديات التي سوف نواجهها في الصحراء، خاصة في الكثبان الرملية، علماً بأنها ستشكل الجزء الأكبر من تضاريس النسخة الثانية من رالي داكار 2021. على أية حال، نحن نتطلع إلى رالي مثير مليء بالمغامرات.

وأضاف: نتطلع إلى جولتين رائعتين من باها حائل، كما أود أن أشكر شريكي الاستراتيجي تويوتا وعبداللطيف جميل للسيارات. وعن حديثه عن طقس حائل البارد، فإن يزيد يترقب مناخ حائل المتوقع لهذا الشهر قائلاً: بالطبع ستكون درجات الحرارة في حائل منخفضة للغاية لأننا تعودنا أن يكون موعد رالي حائل الدولي في فبراير أي بعد رالي داكار أو نحوه، وهو آخر شهر من فصل الشتاء في المملكة.