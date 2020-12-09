شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يواصل تدريباته اليومية استعدادا للموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته اليومية، ضمن برنامج الاعداد لملاقاة المصرى البورسعيدى الأحد المقبل باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى بمسابقة الدورى المحلى بنسختها الجديدة. المران اشتمل على مجموعة من الحصص البدنية الشاقة والتى من شأنها الارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين.

كما تطرق المران لتدريبات خططية أبرزها التسليم والتسلم والكرات العرضية وسبل ترجمتها لأهداف إضافة لتدريبات على ركلات الجزاء.

واختتم بتقسيمة حماسية تم إيقافها عدة مرات للوقوف على مدى استيعاب اللاعبين للخطط الفنية المطبقة. وعلى هامش المران، خاض إبراهيم أبو اليزيد مدافع الفريق تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبى. وضم الإسماعيلى 7 صفقات خلال فترة القيد الحالية وهم، الأنجولى أرى بابل والجزائرى رضوان شريفى والتونسى فخر الدين بن يوسف، بالإضافة إلى أحمد مصطفى مهاجم جنت البلجيكى السابق ومحمد عادل لاعب خط وسط الانتاج الحربى بالإضافة للتونسى مروان الصحراوى مدافع البنزرتى التونسى السابق واستعاد الدراويش جهود الحارس المخضرم محمد صبحى بجانب عودة شكرى نجيب من الإعارة.

وينتظر النادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى والمقرر لها 11 يناير المقبل فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.

وجمع الإسماعيلى 41 نقطة فى بطولة الدورى بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 8 وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 48 هدفا.

وقاد البرازيلى هيرون ريكاردو الإسماعيلى فى 10 لقاءات حتى الآن فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر أربعة مواجهات وأحرز 11 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا .