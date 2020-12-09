شكرا لقرائتكم موسيمانى: أحب جماهير الأهلى جدا وهذه أول مرة آراهم في التدريب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى لفريق الأهلى، عن علاقته بجماهير المارد الأحمر، على الرغم من عدم تواجدهم فى المدرجات خلال المباريات، بسبب الإجراءات الاحترازية، بسبب أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد.

نشر الحساب الرسمى لموقع الكاف، عبر موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، تصريحات لموسيمانى عن علاقته بجماهير الأهلى، قائلا: "من لا يريد أن يكون محبوبا، وأنا أحبهم أيضا، كان الأمر رائعا عندما رأيتهم، فى المرة الأولى التى رأيتهم فيها هنا فى التدريب".

أضاف موسيمانى قائلا: "كانوا يغنون لنا، ولى تحديدا، كان ذلك رائعا، الأمر أصابنى بالقشعريرة، وأشعر بالتقدير لذلك، شكرتهم وألقيت عليهم التحية، لأنهم خصصوا جزءا من وقتهم ليأتوا إلى هنا، وهذا يعنى لما الكثير من الحب والثقة".

تابع قائلا: "كى أكون صريحا كانت تلك أول مرة أراهم، غير ذلك كنت أراهم بشكل فردى فى الشوارع، لدى بعض المعرفة بهم، لقد زرت القاهرة مرتين، ورأيت ماذا يفعلون، ولكن منذ قدومى هنا لم أراهم، لذلك أتمنى أن تعود الحياة إلى طبيعتها ونراهم يعودون إلى المدرجات أن شاء الله".

وكان موسيمانى، قد نجح فى قيادة الأهلى، لحصد لقب دورى أبطال أفريقيا، للمرة التاسعة فى تاريخه، على حساب الغريم التقليدى الزمالك، بنتيجة 2 – 1، فى المباراة النهائية، ثم التتويج بلقب كأس مصر، للمرة الـ 37 فى تاريخه، على حساب فريق طلائع الجيش، بنتيجة 3 – 2، بركلات الجزاء الترجيحية.

ويشارك الأهلى فى كأس العالم للأندية للمرة السادسة فى تاريخه، بعد تتويجه بلقب دورى أبطال أفريقيا، للموسم الحالى 2019 – 2020، على حساب غريمه التقليدى الزمالك، بنتيجة 2 – 1، للمرة التاسعة بتاريخه، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الجمعة، على ملعب "القاهرة".

ويعتبر الأهلى النادى العربى الأكثر مشاركة فى كأس العالم للأندية، برصيد 6 مرات، والتى كان آخرها، فى المغرب، عام 2013. وبدأ المارد الأحمر مشاركاته بكأس العالم للأندية فى عام 2005، ثم 2006، 2008، 2012 وأخيرا 2013.

ويعد الأهلى رابع الأندية المتأهله للنسخة القادمة من كأس العالم للأندية، بعد أندية بايرن ميونخ، بطل دورى أبطال أوروبا، الدحيل، بطل الدورى القطرى وأوكلاند النيوزيلندى، بطل الأوقيانوسية.