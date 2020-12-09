شكرا لقرائتكم مورينيو: توتنهام سيتصدر المجموعة واليونايتد أبرز المرشحين بالدورى الأوروبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد البرتغالى جوزيه مورينيو المدير الفنى لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، أن فريقه يستهدف تصدر مجموعته فى بطولة الدورى الأوروبى قبل مواجهة انتويرب البلجيكى فى الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات من البطولة فى اللقاء الذى يجمع الفريقين على ملعب "توتنهام"، وقال مورينيو خلال المؤتمر الصحفى للقاء: "لقد قمنا بـعملنا فى دور المجموعات، غداً قد نفعل عملاً أفضل وقد نفعل عملاً اسوء، مع وجود 2000 مُشجع على ارضنا، نستطيع تصدّر المجموعة غدا".

وعن موقف اللاعبين قال: "أورير مُصاب ولن يستطيع لعب مباراة الغد، هويبيرج غير مصاب، تم منحه راحة لـهذا اليوم، ندومبيلى عاد وهو جاهز للمشاركة".

وعن خروج فريقه السابق مانشستر يونايتد من دورى أبطال أوروبا والتحول إلى الدورى الأوروبى علق قائلا: "مانشستر يونايتد غادروا دورى الأبطال والآن سـيُشاركون فى الدورى الأوروبي، أنهم واحد من أبرز المُرشحين لـحصد اللقب اليوروباليج، مانشستر يونايتد فريق كبير ومكانه اكبر من الدورى الأوروبى ولكن مجموعتهم كانت صعبة جداً".

وعن الواقعة العنصرية فى مباراة باريس سان جيرمان وباشاك شهير قال: " انه موقف سيء جداً، انا حزين جداً، يجب أن نُحارب جميع أشكال العنصرية، نريد لعبة نظيفة من تلك الدناءة، الحكم الرابع ارتكب خطأ لا يُغتفر، يجب أن يخرج ويعتذر للجميع، هذا غير مقبول ابداً".

ويحتل توتنهام وصافة مجموعته برصيد 10 نقاط، فيما يتصدر انتويرب اللمجموعة برصيد 12 نقطة، ويحتاج مورينيو للفوز غدا من أجل خطف صدارة المجموعة.