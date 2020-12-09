شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل والجزيرة يكسبان شباب الأهلي والوحدة في دوري السلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

تلقى فريقا السلة لناديي شباب الأهلي والوحدة، هزيمتهما الأولى في دوري كرة السلة الرجال للموسم الحالي، وجاءت خارج الديار بخسارة «الفرسان» أمام مضيفه الوصل «87-90»، و«العنابي» متصدر المجموعة الثانية على يد الجزيرة «72-76»، وذلك ضمن مواجهات الجولة الثالثة من إياب الدور التمهيدي للبطولة، والتي شهدت أيضاً فوز النصر على البطائح «86-82» لحساب المجموعة الأولى.

ورغم خسارته حافظ شباب الأهلي على صدارة مجموعته الأولى برصيد 11 نقطة، بفارق النقطة الواحدة عن كل من البطائح والشارقة المتشاركين في المركز الثاني، مع مباراة أقل للشارقة الذي خضع للراحلة الإجبارية في هذه الجولة، ونجح فريقا النصر والوصل في تقليص الفارق عن فرق مقدمة المجموعة الأولى، بعد أن رفع «العميد» رصيده إلى 9 نقاط متقدماً بنقطة واحدة على الوصل خامس الترتيب.

وفي تفاصيل المباريات، انتزع الوصل انتصاره الأول في البطولة على حساب شباب الأهلي وصيف النسخة السابقة من الدوري والذي دخل الجولة شريكاً في صدارة المجموعة الأولى مع الشارقة المرتاح في هذه الجولة، وضمن «الإمبراطور» فوزه بنيل لاعبيه الأفضلية في الربع الثاني بفارق كبير «29-13»، وفشل «الفرسان» في العودة بالنتيجة رغم نيله الأفضلية في الربعين الأول والرابع «34-23 و18-16»، بينما انتهى الربع الثالث بالتعادل «22-22».

وفي سيناريو مشابه، فرط البطائح بفرصة نيل لاعبيه الأفضلية في الربعين الأول والثاني بواقع «18-16 و27-24»، بعد صحوة للاعبي «العميد» قادتهم لنيل الأفضلية بنتيجتي الربعين الثالث والرابع «20-19 و26-18».

وفي المجموعة الثانية، احتفظ الوحدة رغم خسارته بالصدارة برصيد 13 نقطة، بفارق نقطتين عن الظفرة المرتاح في هذه الجولة، بينما تقدم الجزيرة إلى المركز الثالث برصيد 8 نقاط، بفارق نقطة عن بني ياس صاحب الـ7 نقاط أمام العين صاحب الأخير في ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط بانتظار مباراته التي تأجلت مع بني ياس.

ولم ينجح الوحدة بخسارته من «فخر أبوظبي» في الحفاظ على سلسلة انتصاراته في الجولات السابقة، بعد ربع أول انتهى بالتعادل «22-22»، وربعين ثاني وثالث فرض فيهما العنابي أفضليته المطلقة على نتائجها «11-8 و21-16»، قبل أن يشهد الربع الرابع صحوة للاعبي الجزيرة قادتهم لحسم نتيجته «30-18» وبفارق 12 نقطة كفلت لهم الفوز بالمباراة «76-72».