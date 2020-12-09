وزير الشباب والرياضة يُكرم يوسف طفل ملعب الشروق ويقرر منحه عضوية مجانية دائمة بمركز شباب بدر

أحمد أبو عقيل

ألتقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، الطفل يوسف مصطفي الصيفي صاحب الصورة الشهيرة متابع تدريبات فريق خارج أسوار أحد الملاعب الخاصة والمعروف حالياً على صفحات السوشيال ميديا باسم طفل ملعب الشروق .

وقرر وزير الرياضة تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للطفل بوضع برنامج عمل رعاية كاملة للطفل يوسف مصطفى ، ومتابعته باستمرار تعليمياً ورياضياً وصحياً، ومنحه عضوية مجانية دائمة بمركز شباب بدر القريب من محل سكنه، وكذلك تسليمه شنطة ملابس رياضية كاملة، حتى يتمكن من ممارسة الرياضة واللعبة المفضلة له ، وكرة قدم عليها شعار الوزارة .

وذكر الوزير أن ذلك يأتي في إطار تحمل الوزارة لدورها المجتمعي، ورعاية الشباب والموهوبين، وخلق البرامج المتنوعة لرعايتهم وحمايتهم في المجتمع ، ضمن دور الدولة في الاهتمام بكل الطوائف الرياضية .

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا صورة الطفل يوسف وهو يقوم بمتابعة وتقليد تدريبات فريق كرة قدم خارج أسوار أحد الملاعب الخاصة مدينة الشروق .