لاعبو الزمالك يذبحون عجلاً قبل انطلاق الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

قام لاعبو الزمالك بذبح عجل على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة و ذلك تباركا قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويستعد الفريق لانطلاق مباريات الموسم الجديد والتي يستهلها الزمالك بمواجهة المقاولون العرب يوم السبت المقبل بالجولة الأولى من البطولة.

وتواجد يوسف إبراهيم أوباما، في مران الفريق للمرة الأولى بعد تعافيه من فيروس كورونا، ومحمود حمدي الونش بعد حصوله على راحة خلال التدريبات السابقة بقرار من جيمي باتشيكو المدير الفني للفريق.

وشارك أوباما عقب تعافيه بشكل نهائي من وسلبية المسحة التي خضع لها مؤخرا، كذلك الاطمئنان عليه بعد خضوعه للفحوصات اللازمة، وحرص باتشيكو على استقبال اللاعب والاطمئنان عليه.

ووضع الجهاز الفني برنامج تدريبي خاص يؤديه على هامش المران، كذلك حصة تأهيلية خاصة للاعب.

كما وضع جهاز الزمالك برنامجا تأهيليا للثنائي محمد عبدالغني، ومحمد أشرف "روقا"، لرفع معدل اللياقة لديهما، وأداء بعض التدريبات التأهيلية والبدنية بجيمانيزيوم النادي.

ومن المقرر أن ينتظم عبدالغني بشكل طبيعي مع زملائه الخميس في التدريبات الجماعية، فيما أدى روقا تدريبات بالركض حول الملعب، وبعد التدريبات البدنية الأخرى، تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة محمد أسامة.

وأدى محمد عبدالشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حصة تأهيلية بجيمانيزيوم، ضمن البرنامج التجهيزي الموضوع له من أجل العودة للتدريبات خلال الفترة القادمة، علي خلفية العملية الجراحية التي خضع لها بسبب كسر في الترقوة .

كما وضع عمرو عبدالسلام مدرب الحراس، برنامجا تأهيليا للثلاثي محمود عبدالرحيم "جنش" ومحمد أبوجبل ومحمد عواد.

وحرص باتشيكو على الحديث مع اللاعبين قبل انطلاق المران، موجها رسائل تحفيز، مؤكدا لهم ثقته فيهم كمجموعة قادرة على الفوز وتحقيق المطلوب منهم.

كما جاءت رسائل مدير الكرة عبدالحليم علي ، داعمة لهم ومساندة ومؤكدة علي توفير كافة سبل الدعم وتوفير كل المناخ، لتحقيق الأهداف و الطموحات الفترة المقبلة.