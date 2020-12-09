مران الأهلي.. تأهيل مروان وأجايي.. انتظام الشحات وطاهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي

تواصل سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، هاتفيًّا مع نبيل مكي، سفير مصر في النيجر، من أجل التنسيق معه استعدادًا لرحلة الفريق خلال الأيام المقبلة، لمواجهة سونيديب بطل النيجر، في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وقال عبد الحفيظ إن الاتصال الهاتفي تطرق إلى الحديث عن كل الأمور التنسيقية الخاصة بالرحلة.

يذكر أن الأهلي يواجه بطل النيجر أحد يومي 22-23 ديسمبر الجاري، حيث ينتظر النادي وصول خطاب رسمي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، يؤكد فيه على الموعد المحدد للمباراة.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، جلسة مطولة مع الجهاز المعاون على هامش مران الفريق اليوم الأربعاء، من أجل الترتيب للمرحلة المقبلة التي تشهد بدء مشوار الفريق في نسخة الدوري الجديد للموسم 2020-2021.

ويستهل الأهلي رحلة الدفاع عن اللقب المحلي بمواجهة مصر المقاصة، الأحد المقبل، على استاد الأهلي الجديد بمدينة السلام.

وانتظم حسين الشحات وطاهر محمد طاهر، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، في التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء.

وكان الثنائي قد اكتفى بخوض تدريبات بدنية في "الجيم" أمس، على هامش مران الفريق الجماعي.

وتخلص الشحات من آلام ضافر قدمه، في حين بدأ طاهر محمد طاهر المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، بعد أن منحه الجهاز الطبي راحة سلبية أمس، بسبب جرح الرأس الذي تعرض له خلال مباراة الأهلي وطلائع الجيش في نهائي كأس مصر.

واستكمل مروان محسن وجونيور أجايي، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، تنفيذ برنامجيهما التأهيليين في "الجيم"، على هامش مران الفريق اليوم الأربعاء.

ويعاني مروان محسن من الإجهاد العضلي، في حين يعاني جونيور أجايي من الإصابة في كاحل القدم.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها الأحد المقبل، في افتتاح مشوار الفريق بمسابقة الدوري الممتاز.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق، قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء.

واطمأن موسيماني خلال الجلسة على حالة اللاعب، الذي غاب عن مران الفريق الجماعي أمس بسبب الإصابة بجرح في رأسه.

وانتظم طاهر في تدريبات الكرة اليوم، ضمن استعدادات الفريق لمواجهة مصر المقاصة، المقرر لها الأحد المقبل في مستهل مشوار الأهلي بمسابقة الدوري الممتاز في نسختها الجديدة.

وانتظم أحمد رمضان بيكهام، لاعب الأهلي الجديد، اليوم الأربعاء للمرة الأولى في تدريبات الكرة، بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.

وكان اللاعب قد خضع لبروتوكول العلاج الطبي الخاص بوزارة الصحة، وأجرى مسحة طبية مؤخرًا جاءت نتيجتها سلبية.

يذكر أن الأهلي تعاقد مع أحمد رمضان بيكهام قادما من صفوف وادي دجلة.