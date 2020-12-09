الزمالك يعلن سلبية مسحة مهاجم الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - محرر الخليج 365:

أعلن نادي الزمالك اليوم الأربعاء سلبية مسحة كورونا التي خضع لها مهاجم الفريق عمر السعيد، ليكون جاهز من الناحية الطبية للانخراط في تدريبات الفريق، بعد اجراء بعض الفحوصات الطبية الأخرى.

وقال محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق، أن نتيجة المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا، والتي خضع لها المهاجم عمر السعيد، جاءت سلبية.

وأضاف أسامة في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي الزمالك أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية أخرى للاطمئنان عليه ومن ثم سينتظم بعدها في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي .

وكان يوسف إبراهيم أوباما لاعب الفريق قد عاد للتدريبات اليوم بعد سلبية مسحته وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره المقاولون العرب يوم السبت المقبل بالجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.