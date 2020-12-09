الفيفا يتحد مع الأمم المتحدة لمكافحة التلاعب بنتائج مباريات كرة القدم

أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، اليوم الأربعاء حملة لتشجيع الرياضة على مناهضة التلاعب بنتائج المباريات.

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وذكر الفيفا أن الحملة “تهدف إلى تعزيز معرفة اللاعبين والمدربين والمسؤولين بالمنصات السرية المتاحة للإبلاغ عن الأساليب المتبعة من جانب المشتبه بهم في التلاعب بنتائج المباريات، وتشجيع أي شخص في كرة القدم للإبلاغ إذا جرى الاتصال به للمشاركة في ذلك (التلاعب).”

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وأبدى العديد من اللاعبين والمسؤولين، ومن بينهم بيبيانا شتاينهاوس التي تعد أول سيدة ألمانية تحترف التحكيم، دعمهم للحملة.