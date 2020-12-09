بث مباشر | شاهد الوداد والدفاع الحسني الجديدي في الدوري المغربي “inwi”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مباراة الوداد والدفاع الحسني الجديدي في إحدى مباريات اليوم الاربعاء 9-12-2020 في الجولة الثانية من الدوري المغربي.

تنقل مباراة “الوداد والدفاع الحسني الجديدي” على القناة المغربية الرياضية، بصوت المعلق “عبد الصمد ولد شهيبة”.

تقام مباراة الوداد والدفاع الحسني الجديدي على ملعب بن أحمد العبدي، وتنطلق في تمام الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش، 15:30 بتوقيت المغرب، 16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت السعودية.

يحل فريق الوداد ضيفًا ثقيلاً على الدفاع الحسني الجديدي الذي خسر في الجولة الأولى امام “أولمبيك آسفي” في مباراة مثيرة انتهت بنتيجة (4-3).

ويتطلع الدفاع الحسني الجديدي بقيادة مدربه “عبد الحق بن شيخة” إلى تحقيق الفوز على “الوداد”، او على أقل تقدير الخروج بالتعادل لإعطاء لاعبيه دفعة معنوية تنسيهم كبوة الجولة الأولى.

وفاز الوداد في الجولة الاولى على ضيفه “يوسفية برشيد” بهدفين دون مقابل، وسيسعى اليوم إلى تحقيق الفوز من أجل اللحاق بالمتصدر “شباب المحمدية” الذي جمع 6 نقاط من مباراتين.

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هدف تقدم الوداد