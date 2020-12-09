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رونالدو بعد هزيمة ميسي في كامب نو: “لطالما كانت علاقتنا طيبة”

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محمد مصطفى 0 تبليغ

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اعتبر البرتغالي أن الأرجنتيني ليونيل لم يكن يومًا غريمًا له، وذلك بعد تسجيله ثنائية ساهمت في تصدر فريقه يوفنتوس الإيطالي على حساب الإسباني الثلاثاء في ختام دور المجموعات من .

قال رونالدو بعد المباراة التي فاز فيها يوفنتوس 3-صفر على أرض برشلونة، وهي نتيجة تخوّله تصدر المجموعة بفارق المواجهتين المباشرتين بعد خسارة “السيدة العجوز” ذهابًا بهدفين “كانت لدي علاقة ودية معه دومًا، تشاركنا الجوائز لمدة 12 او 13 عاما. لم اعتبره غريمًا، بل تصرفت معه دومًا بشكل جيد”.

وسيطر اللاعبان بشكل خارق على جائزة الكرة الذهبية لافضل لاعب في العالم في السنوات الماضية، بحيث احرزها ميسي 6 مرات ورونالدو 5 مرات.

دوري ابطال اوروبا: رونالدو
دوري ابطال اوروبا: رونالدو “علاقتي بميسي كانت دوما طيبة ولم يكن غريمًا لي – صور Reu

تابع اللاعب البالغ 35 عامًا والذي تواجه عدة مرات مع ميسي عندما كان البرتغالي في صفوف الإسباني، “نعرف انه في كرة القدم نحب اختلاق غريم من أجل العرض. لكن بالنسبة لي، لا يختلف الأمر. برشلونة يمر في فترة صعبة، لكن يبقى برشلونة”.

وسجل رونالدو هدفيه من ركلتي جزاء وأضاف الأميركي الشاب وستون ماكيني الثالث من كرة اكروباتية جميلة من داخل المنطقة.

أضاف رونالدو “نحن سعداء. كنا نعرف ان المهمة شبه مستحيلة، كانت معقدة لكننا لعبنا جيدًا. كان المفتاح في بدء المباراة بشكل جيد، ومن هذه النقطة رأينا ان الأمور ممكنة”.

دوري ابطال اوروبا: رونالدو
دوري ابطال اوروبا: رونالدو “علاقتي بميسي كانت دوما طيبة ولم يكن غريمًا لي – صور Reu

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