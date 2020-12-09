دروجبا عن موقف فريق باشاك شهير تجاه الحكم الرابع: “شكرًا لكم”

أعرب النجم الإيفواري السابق، ديديه دروجا، عن بالغ شكره لـ”بيير ويبو”، مساعد مدرب فريق “باشاك شهير” التركي، واللاعب “ديمبا با”، لموقفهما الرافض للعنصرية، خلال مباراة الفريق مع “باريس سان جيرمان” الفرنسي.

ومساء الثلاثاء، توقفت مباراة “باريس سان جيرمان” وضيفه “باشاك شهير”، عند الدقيقة 16 من عمرها، في دوري أبطال أوروبا، إثر عبارات عنصرية وجهها الحكم الرابع سباستيان كولتيسكو، لمساعد مدرب الفريق التركي، الكاميروني بيير ويبو.

وشارك “دروجبا” وهو لاعب “غلطة سراي” و”تشيلسي” السابق، الأربعاء، في تغريدة عبر تويتر، لقطات الحادثة العنصرية، قائلًا: “أتقدم بالشكر إلى ويبو، وبا، بسبب رفضهما لعنصرية الحكم الرابع الروماني سباستيان كولتيسكو”.

وأضاف: “كما أشكر كافة لاعبي الفريق بسبب إنسحابهم من المباراة احتجاجا على العنصرية“.

كما شارك النجم الإيفواري وسم “لا للعنصرية”، مع إشارة إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، والاتحاد الدولي “فيفا“.

وفي وقت لاحق أعلن نادي “باشاك شهير” إنسحابه من المباراة على أن تستكمل، مساء الأربعاء، من النقطة التي توقفت عندها، مع تغيير طاقم التحكيم الروماني.

ومن المنتظر أن يستكمل الفريقان المباراة في تمام الساعة 20:55 من مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت تركيا (17:55 ت.غ).

ووفق الإعلان من المقرر أن يقود طاقم التحكيم الهولندي، داني ماكيلي، بمساعدة مواطنه ماريو ديسك، والبولندي مارسن بونيك، كحكمي راية، أما الحكم الرابع فسيكون البولدني بارتوز فرانكويسكي.

ولاقت الواقعة ردود فعل واستنكار من قبل عدد من الأندية واللاعبين حول العالم، الذين أكدوا رفضهم “لكافة أشكال العنصرية والتمييز أينما ومتى كانت”.