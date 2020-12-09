اردوغان يستغل حادثة الحكم الرابع لمهاجمة فرنسا

قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، إن فرنسا باتت مكانًا تنتشر فيه العنصرية بكثافة، في الآونة الأخيرة.

جاء ذلك في كلمة أدلى بها بالعاصمة أنقرة، الأربعاء، قبيل توجهه إلى أذربيجان في زيارة رسمية، في معرض انتقاده للعبارات العنصرية التي تعرض لها مساعد مدرب فريق إسطنبول باشاك شهير التركي، خلال مباراته مع باريس سان جيرمان، في دوري أبطال أوروبا.

وأوضح اردوغان أن الحادثة لقيت انتقادات واسعة داخل تركيا، وأنه لا يمكن التسامح مع العنصرية بأي شكل من الأشكال، مؤكدًا مواصلة تركيا موقفها المناهض للعنصرية بنفس العزيمة.

وأضاف أن فريق باشاك شهير أصر على موقفه الحازم وغادر أرضية الملعب متجها إلى غرفة تبديل الملابس، ولم يرضخ لمساعي استئناف المباراة رغم استبعاد الحكم الرابع الروماني، الذي تسبب بالحادثة العنصرية.

ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” قرر بعد ذلك تبديل كافة طاقم التحكيم الروماني، واستئناف المباراة مساء الأربعاء، مع طاقم تحكيم جديد.

وأردف: “مع الأسف، فرنسا باتت مكانًا تنتشر فيه العنصرية بكثافة”، معربًا عن أمله أن تُستأنف المباراة، مساء الأربعاء، دون أي مشاكل.

والثلاثاء، توقفت مباراة باريس سان جيرمان وضيفه باشاك شهير في دوري أبطال أوروبا، عند الدقيقة 16، إثر عبارات عنصرية وجهها الحكم الرابع سباستيان كولتيسكو، إلى مساعد مدرب الفريق التركي، الكاميروني بيير ويبو.

وفي وقت لاحق، أعلن نادي “باشاك شهير” انسحاب فريقه من المباراة على أن تستكمل، مساء الأربعاء، من النقطة التي توقفت عندها، مع تغيير طاقم التحكيم الروماني.

ومن المنتظر أن يستكمل الفريقان المباراة في تمام الساعة 20:55 الأربعاء، بتوقيت تركيا (17:55 تغ).

ووفق الإعلان، من المقرر أن يقود طاقم التحكيم الهولندي، داني ماكيلي، بمساعدة مواطنه ماريو ديسك، والبولندي مارسن بونيك، كحكمي رأية، أما الحكم الرابع فسيكون البولدني بارتوز فرانكويسكي.

ولاقت الواقعة كذلك ردود فعل واستنكارًا من قبل عدد من الأندية واللاعبين حول العالم، حيث أكدوا جميعًا رفضهم لكافة أشكال العنصرية والتمييز أينما ومتى كانت.