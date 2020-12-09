بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وبوروسيا مونشنجلادباخ في دوري ابطال اوروبا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة ريال مدريد وبوروسيا مونشنجلادباخ في اهم مباريات اليوم الاربعاء 9-12-2020 في الجولة السادسة والاخيرة من دوري المجموعات في دوري ابطال اوروبا.

تنقل مباراة “ريال مدريد وبوروسيا مونشنجلادباخ” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق “عصام الشوالي”، كما تنقل على قناة بي تي سبورت 3 البريطانية.

تقام مباراة ريال مدريد وبوروسيا مونشنجلادباخ على ملعب الفريدو دي ستيفانو، بإدارة من الحكم الهولندي “بيورن كويبرس” وتنطلق في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

يجد ريال مدريد نفسه بشكل غير معهود خارج المركزين الأول والثاني في الجولة السادسة من دوري ابطال اوروبا، لكن لا يزال بإمكان بطل أوروبا 13 مرة التأهل إلى دور ثمن النهائي إذا حقق الفوز الليلة على بوروسيا مونشنجلادباخ.

ولتحقيق الفوز سيتوجب من ريال مدريد تحسين أدائه الدفاعي بعد تلقيه تسعة أهداف (1.8 في المتوسط ​​لكل مباراة)، وهو أسوأ حصيلة له على الإطلاق بعد خمس مباريات في دور المجموعات من دوري ابطال اوروبا.

وهناك سيناريو اخر سيضمن لريال مدريد التأهل غير الفوز، وهو التعادل شريطة فوز انتر ميلانو على شاختار دونيتسك في المباراة التي تقام في نفس التوقيت.

ويغيب عن ريال مدريد كل من “إيدين هازارد ولوكا يوفيتش وفيدي فالفيردي”، بينما عاد القائد سيرخيو راموس وداني كارفخال إلى قائمة الفريق وقرار مشاركتهم أصبح في يد زيدان.

في المقابل يحتاج بوروسيا مونشنجلادباخ إلى التعادل على أقل تقدير لضمان التقدم إلى مرحلة خروج المغلوب، ويغيب عن صفوفه الليلة “رامي بنسبعيني ونيكو إلفيدي وهوفمان” للإصابة.

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ريال مدريد 0-0 مونشنجلادباخ

????️ملعب الفريدو دي ستيفانو (مدريد – إسبانيا)

????دوري ابطال اوروبا (المجموعة 2 – الجولة 6)

⌚تبدأ في الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش.

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